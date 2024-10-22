Организованное общество: археологи обнаружили уникальное поселение во Вьетнаме (фото)

Археологи обнаружили древнее поселение, сложность планировки которого свидетельствует об организованном обществе, существовавшем еще в раннем бронзовом веке. Это открытие дает новые свидетельства того, как развивался регион до появления культуры Донгшон.

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Недавно археологи раскопали древнее поселение на севере Вьетнама, которому, как полагают, около 3000 лет. Открытие, сделанное на археологическом участке Вуон Чуой в регионе Ханоя, дает важное представление о сообществах раннего бронзового века в этом районе, особенно тех, что предшествовали культуре Донгшон, пишет Arkeonews.

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Исследователи из Института археологии Вьетнама возглавили раскопки в Вуон Чуой и обнаружили ряд артефактов и структурных остатков, свидетельствующих о существовании высокоорганизованного общества. По словам доктора Нгуен Нгок Куя, возглавляющего исследование, эти находки являются ключевыми для понимания общественного устройства и моделей заселения древнего северного Вьетнама.

На площади 6000 квадратных метров раскопки обнаружили многочисленные ямы и сооружения Фото: Vietnam Institute of Archaeology

Культура Донгшон, которая доминировала в долине Красной реки на севере Вьетнама между 1000 годом до н. э. и первым веком н. э., хорошо известна своим развитым бронзовым ремеслом и сложной социальной организацией. Эти недавние раскопки сосредоточены на периоде до Донгшона, что потенциально открывает новые перспективы развития региона до усиления влияния Донгшона.

На площади 6000 квадратных метров раскопки обнаружили многочисленные ямы и сооружения, в частности защитный ров, окружавший поселение. Доктор Куй объяснил, что поселение стратегически расположено на возвышенности с естественным рельефом для усиления своей обороны.

Археологи также обнаружили захоронения, а в северо-западном углу городища — некрополь, принадлежащий к разным культурным периодам, которые накладываются друг на друга. Эти находки имеют решающее значение для понимания эволюции погребальных практик и общественных иерархий в регионе.

Доктор Куй отметил масштаб сооружений, отметив, что они указывают на высокоорганизованное общество со специализированными трудовыми ролями, что свидетельствует о передовом для той эпохи уровне управления обществом.

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Несмотря на важность этих открытий, усилия по сохранению Вуон Чуой столкнулись с задержками. С 2019 года исследователи и местные власти работают над тем, чтобы обеспечить официальное признание и защиту этого места. Сейчас только восточная часть признана объектом культурного наследия. Однако представители Ханойского музея отметили, что местные департаменты культуры сотрудничают для ускорения процесса, чтобы гарантировать полное сохранение этого археологического объекта.

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