Вьетнам схватил и выдал Беларуси бойца полка Калиновского, который воевал за Украину (видео)

По словам соратников Василия Веремейчика, ему запретили въезд на территорию Украины и Европейского Союза после конфликта с бойцами полка Кастуся Калиновского, поэтому он уехал во Вьетнам. В Беларуси ему грозит до 20 лет заключения или даже смертная казнь.

Вьетнам задержал, а после этого выдал Беларуси бывшего бойца полка имени Кастуся Калиновского Василия Веремейчика. Об этом сообщило белорусское издание "Наша Нива".

Отмечается, что Веремейчика задержали во Вьетнаме еще 13 ноября, а уже на следующий день по запросу комитета государственной безопасности (КГБ) Беларуси бойца экстрадировали в Минск.

Как именно власти Беларуси вышли на Веремейчика журналистам пока неизвестно, однако скорость реализации этой операции указывает на ее спланированность.

В то же время телеграм-канал "МотолькоПомоги", ссылаясь на собственные источники, сообщил, что Веремейчика доставили в Беларусь в 23:48 14 ноября под конвоем из 3-х человек.

Траектория полета самолета с Веремейчиком на борту Фото: Телеграм

"Нам также известно, что видео с Веремейчиком, которое опубликовали пропагандисты, ожидаемо, является постановочным — оно снято в другом самолете и в другое время", — говорится в сообщении.

По словам товарищей Веремейчика из оппозиционного блока Прокопьева-Егорова, украинское посольство во Вьетнаме знало о его задержании.

"О задержании Василия вьетнамской полицией стало известно 14 ноября. Мы оперативно обратились за помощью в министерства иностранных дел США, Польши и Украины. Главной целью было выяснение обстоятельств дела и недопущение возможной экстрадиции в Беларусь. Удивительно, что практически никто из местных адвокатов не соглашался взяться за это дело. Те, кто согласились, не смогли получить никакой информации от полиции, которая отказывалась давать какие-либо комментарии. Только 19 ноября человеку на месте удалось получить от полиции неофициальный ответ, что Василия забрали и депортировали уже на следующий день после задержания", — рассказали его соратники.

По их словам, Веремейчик оказался во Вьетнаме из-за конфликта с бойцами полка Кастуся Калиновского. Якобы штаб этого полка обратился в Службу безопасности Украины, после чего Василию был запрещен въезд на территорию Украины. После этого въезд на территорию ЕС запретила Литва, поэтому Веремейчик решил поехать во Вьетнам, где у него были знакомые.

Кто такой Василий Веремейчик

Василий Веремейчик (позывной "Пацук") был одним из белорусских добровольцев, которые воевали на стороне Украины. Василий был заместителем командира батальона "Волат" полка Калиновского, который признан террористической организацией в Беларуси.

В 2020 году Василий Веремейчик поддержал протесты в Беларуси, а затем выехал в Украину.

В апреле 2022 года он был ранен в Николаевской области во время тяжелого боя.

В 2024 году избран в Координационный совет от Блока Прокопьева-Егорова и стал соучредителем Ассоциации белорусских добровольцев.

Веремейчик награжден медалью "Украина превыше всего" и участвовал в боях в Херсонской, Николаевской и Луганской областях.

Сейчас Василию Веремейчуку грозит до 20 лет лишения свободы за службу в полку Калиновского или даже смертная казнь.

Напомним, 20 июля в Беларуси к смертной казни приговорили сотрудника немецкого Красного креста.

В Марте полк Касутся Калиновского объявил мобилизацию белорусов.