В Беларуси к смертной казни приговорили сотрудника немецкого Красного креста: реакция Германии

Рико Кригера обвинили, среди прочего, в "наемничестве", намекая на связь с Полком Калиновского, который воюет с РФ в Украине.

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Минский областной суд приговорил к смертной казни гражданина Германии Рико Кригера, сотрудника немецкого Красного креста. Ему вменили сразу несколько статей, кроме прочих, "наемничество" и "акт терроризма". Германия и Беларусь проводят консультации. Об этом сообщает ВВС.

Портал "Беларусский Гаюн" отмечает, что Кригера также обвиняют в "незаконных действия в отношении огнестрельного оружия", "приведении в негодность транспорта или путей сообщения", "создании или участие в "экстремистском" формировании" и "агентурной деятельности",

Правозащитники из "Вясны" выяснили, что дело Кригера касается Полка имени Кастуся Калиновского, который сформирован из добровольцев из Беларуси и сражается в Украине против российских оккупантов, а именно его структурного подразделения — иностранного механизированного батальона Western.

Это первый в Беларуси приговор по уголовному делу о наемничестве, отметила "Вясна". Суд начался еще 6 июня. Под стражей Кригер находился с ноября прошлого года.

Рико Кригер в форме Красного креста Фото: Bild

В полку Калиновского отрицают связь с Рико Кригером. "Рико Кригер, гражданин Германии, приговоренный белорусским судом к смертной казни якобы за некую связь с полком Калиновского, в действительности не имеет и никогда не имел отношения к полку. Это абсолютный фейк", — сказал Вадим Кабанчук, представитель полка.

Германия и Беларусь проводят консультации по вопросу приговоренного к смертной казни гражданина ФРГ Рико Кригера. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз 20 июля.

"Контакты с немецкой стороной по данной теме, конечно же, были… Консультации по данной теме ведутся по линии министерств иностранных дел двух стран", — приводит агентство слова дипломата.

Глаз добавил, что Минск понимает "заботу" о Кригере "германской стороны" и обеспечивает к нему консульский доступ.

Накануне МИД Германии подтвердил, что Кригер был приговорен к смертной казни. "Министерство иностранных дел и посольство в Минске оказывают пострадавшему консульские услуги и активно представляют его интересы перед властями Беларуси", — заявили в министерстве.

МИД ФРГ также подчеркнул, что "смертная казнь представляет собой жестокий и нечеловеческий вид наказания, который отвергается Германией при любых обстоятельствах".

"Мы добиваемся по всему миру ее отмены и отказа от приведения ее в исполнение в отношении всех пострадавших", — говорится в ответе министерства.

Беларусь — единственная страна Европы, где действует смертная казнь. Ее предусматривают более 15 статей Уголовного кодекса страны. К такой мере наказания могут приговорить мужчин в возрасте 18-65 лет, совершивших или планировавших совершить особо тяжкое преступление из установленного перечня.

Точное количество вынесенных смертных приговоров неизвестно, но по подсчетам "Белорусского хельсинского комитета", за время независимости страны были казнены около 350 человек. Эта мера наказания в Беларуси приводится в исполнение путем расстрела.

Напомним, 19 июля Свердловский областной суд вынес приговор по делу американского гражданина и журналиста издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Американца осудили на 16 лет тюрьмы по обвинению в шпионаже.