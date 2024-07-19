16 лет в колонии строгого режима: суд РФ вынес приговор журналисту WSJ Гершковичу (видео)

Кремль обвинил в шпионаже журналиста The Wall Street Journal, который весной 2023 года оказался в российской провинции неподалеку от завода ВПК. Мужчину могли обменять на российского убийцу, который сидит в Германии, но суд решил иначе.

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19 июля Свердловский областной суд вынес приговор по делу американского гражданина и журналиста издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Американца осудили на 16 лет тюрьмы по обвинению в шпионаже. О приговоре российского суда написали в Telegram-канале Генеральной прокуратуры РФ.

В заметке Генпрокуратуры РФ указано, что Гершковича признали виновным по ст. 276 российского Уголовного кодекса — за шпионаж. Суд огласил приговор, согласно которому американец проведет 16 лет в колонии строгого режима.

Российская прокуратура опубликовала фрагмент оглашения приговора. Можно увидеть судью, который сверхбыстро зачитывает текст решения. Перед ним стоит охранник в защитной маске и слышно, как щелкают фотоаппараты журналистов, которых допустили в зал Свердловского областного суда.

На сайте издания WSJ, для которого работал Гершкович, прокомментировали события в РФ. Издатель и главный редактор Эмма Такер заявила, что произошло "фиктивное осуждение" и сотрудник издания незаконно провел в российской тюрьме 478 дней. При этом его лишили контактов с родными и коллегами и не предоставили надлежащих средств для защиты.

"Все это за то, что он выполнял свою работу журналиста", — говорится на портале WSJ.

Эван Гершкович — детали дела

Эван Гершкович — 32-летний американский журналист, которого в марте 2023 года задержали на территории Свердловской области. Журналист заявил, что выполнял редакционное задание и расследовал деятельность ЧВК "Вагнер", которая участвовала в российско-украинской войне. Российские власти его обвинили в шпионаже. Как заявили правоохранители РФ, мужчину якобы интересовала работа "Уралвагонзавода", который относится к военно-промышленному комплексу РФ и работает на российскую армию.

Протест против задержания Гершковича выразили американские чиновники. Например, президент США Джо Байден заверил, что Россию "будут штрафовать" за такое поведение.

Суд над Гершковичем начался 23 июня 2024 года, писал Фокус. Мужчина появился в зале суда с выбритой головой. В ответ на все обвинения он заявлял, что просто выполнял свою журналистскую работу и отвергал подозрения в шпионаже.

В феврале 2024 года президент РФ Владимир Путина в интервью журналисту Такеру Карлсону вспомнил о Гершковиче. Тогда появилось предположение, что журналиста и других пленников Кремля могут обменять на шпиона и убийцу Вадима Красикова, который сидел в Германии. Впоследствии Германия отказалась от этой идеи, поскольку в заполярной колонии РФ погиб оппозиционер Алексей Навальный.

Напоминаем, 19 июля президент Украины Владимир Зеленский высказался относительно того, может ли война с РФ закончиться в 2024 году. Между тем Йенс Столтебрег заявил, что Европе следует готовиться к боевым действиям, которые не завершатся в этом году.