16 років у колонії суворого режиму: суд РФ виніс вирок журналісту WSJ Гершковичу (відео)

Кремль звинуватив у шпигунстві журналіста The Wall Street Journal, який весною 2023 року опинився у російській провінції неподалік від заводу ВПК. Чоловіка могли обміняти на російського убивцю, який сидить у Німеччині, але суд вирішив інакше.

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19 липня Свердловський обласний суд виніс вирок у справі американського громадянина та журналіста видання The Wall Street Journal Евана Гершковича. Американця засудили на 16 років тюрми за звинуваченням у шпигунстві. Про вирок російського суду написали у Telegram-каналі Генеральної прокуратури РФ.

У дописі Генпрокуратури РФ вказано, що Гершковича визнали винним за ст. 276 російського Кримінального кодексу — за шпигунство. Суд оголосив вирок, згідно з яким американець проведе 16 років у колонії строгого режиму.

Російська прокуратура опублікувала фрагмент оголошення вироку. Можна побачити суддю, який надшвидко зачитує текст рішення. Перед ним стоїть охоронець у захисній масці і чути, як клацають фотоапарати журналістів, яких допустили до зали Свердловського обласного суду.

На сайті видання WSJ, для якого працював Гершкович, прокоментували події у РФ. Видавець і головний редактор Емма Такер заявила, що сталось "фіктивне засудження" і співробітник видання незаконно провів у російській тюрмі 478 днів. При цьому його позбавили контактів з рідними та колегами і не надали належних засобів для захисту.

"Все це за те, що він виконував свою роботу журналіста", — ідеться на порталі WSJ.

Еван Гершкович — деталі справи

Еван Гершкович — 32-річний американський журналіст, якого у березні 2023 року затримали на території Свердловської області. Журналіст заявив, що виконував редакційне завдання і розслідував діяльність ПВК "Вагнер", яка брала участь у російсько-українській війні. Натомість російська влада його звинуватила у шпигунстві. Як заявили правоохоронці РФ, чоловіка начебто цікавила робота "Уралвагонзаводу", який належить до військово-промислового комплексу РФ і працює на російську армію.

Протест проти затримання Гершковича висловили американські посадовці. Наприклад, президент США Джо Байден запевнив, що Росію "штрафуватимуть" за таку поведінку.

Суд над Гершковичем почався 23 червня 2024 року, писав Фокус. Чоловік з'явився у залі суду з поголеною головою. У відповідь на усі обвинувачення він заявляв, що просто виконував свою журналістську роботу і відкидав підозри у шпигунстві.

У лютому 2024 року президент РФ Володимир Путіна в інтерв'ю журналісту Такеру Карлсону згадав про Гершковича. Тоді з'явилось припущення, що журналіста та інших бранців Кремля можуть обміняти на шпигуна та убивцю Вадима Красікова, який сидів у Німеччині. Згодом Німеччина відмовилась від цієї ідеї, оскільки у заполярній колонії РФ загинув опозиціонер Олексій Навальний.

Нагадуємо, 19 липня президент України Володимир Зеленський висловився щодо того, чи може війна з РФ закінчитись у 2024 році. Тим часом Єнс Столтенберг заявив, що Європі слід готуватись до бойових дій, які не завершаться у цьому році.