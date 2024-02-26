Передумали без Навального: Німеччина скасувала обмін убивці на ув'язнених в РФ, — ЗМІ

Берлін передумав долучатись до обміну, під час якого з РФ могли вивезти двох громадян США і нині померлого опозиціонера Олексія Навального. На думку політиків, у Москви немає вагомої фігури для повернення найманця спецслужб Вадима Красікова.

Related video

У Німеччині скасували плани щодо обміну іноземців, які перебувають у російських тюрмах, на убивцю чеченського дисидента Вадима Красікова, засудженого на довічний термін. Плани змінились внаслідок смерті у колонії опозиціонера Олексія Навального. Про рішення німецьких урядовців розповіли на порталі видання Financial Times.

Журналісти поспілкувались з неназваними джерелами в німецькому уряді. Анонімні співрозмовники пояснили, що Німеччина, а також США, "помітно охололи" до ідеї обміну, в межах якого могли врятувати з РФ трьох осіб.

Вадима Красікова планували відправити до РФ, натомість — за кордон вивезли б опозиціонера Олексія Навального, американського журналіста Евана Гершковича та американського військового Пола Велана. Протягом останніх тижнів "велась активна дискусія" щодо такого варіанту, але після смерті опозиціонера ці дискусії припинились, пояснили на порталі FT.

Важливо

Санкції за війну в Україні та смерть Навального: Байден оголосив нові обмеження щодо Росії

"Інтерес Берліна до угоди згас", — навели журналісти думку німецького урядовця.

Також отримали коментар американського чиновника, ім'я якого також не вказується. З його слів, на сьогодні не бачать людини, досить вагомої, щоб випустити на свободу убивцю, найнятого Кремлем.

"Вони більше не мають на увазі нікого, на кого вони вважають, що варто було б обміняти вбивцю, спонсорованого державою".

Обмін Навального — деталі

Зазначимо, Вадим Красіков — громадянин РФ, якого у 2019 році засудили за убивство чеченського опозиціонера грузинського походження Зелімхана Хангошвілі. Красіков, згідно з даними розслідувачів порталу The Insider, є агентом ФСБ РФ. Його відправили до Німеччини, щоб здійснити злочин проти чоловіка, який у Німеччині намагався сховатись від росіян. 23 серпня 2019 року росіянин застрелив чеченця у парку Тіргартен — суд визнав, що він діяв на замовлення Кремля.

Раніше Фокус писав про справу Красікова. Зокрема, у грудні 2032 року німецький уряд вислав з території країни двох російських дипломатів, які були причетні до злочину.

Тим часом ще восени 2023 року у Кремлі натякали, що схильні обміняти убивцю на опозиціонера Навального. Також про це говорив президент РФ Володимир Путіна під час інтерв'ю, яке він дав американському журналісту Такеру Карлсону.

Еван Гершкович — репортер The Wall Street Journal, якого арештували у Москві весною 2023 року. На момент арешту він саме займався розслідуванням діяльності найманців ПВК "Вагнер" та перебував у Єкатеринбурзі. Суд над репортером ще не відбувся, але його звинувачують у шпигунській діяльності.

Пол Велан — експіхотинець ВМС США. Чоловіка затримали у Москві у 2018 році, а у 2020 році засудили за шпигунство на 16 років.

Смерть Навального — деталі

16 лютого 2024 року російська федеральна служба повідомила про раптову смерть у колонії російського опозиціонера Олексія Навального. Згідно з офіційною версією Кремля, росіянин начебто помер через відірваний тромб. Матір Навального кілька днів не могла отримати тіло загиблого сина: побоювались, що влада РФ намагається приховати сліди злочину.

Голова ГУР Міноборони Кирило Буданов 25 лютого наголосив, що смерть опозиціонера дійсно має природні причини. Тим часом колеги Навального підтвердили, що його дійсно мали обміняти на Красікова: перемовини вийшли на фінальну стадію.