Смерть Навального могло спричинити отруєння "Новичком", — ЗМІ

Анестезіолог-реаніматолог Олександр Полупан заявив, що діагноз "синдрому раптової смерті" є "найзручнішим", тому що "під нього можна списати все, що завгодно".

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16 лютого стало відомо про смерть російського опозиціонера Олексія Навального у виправній колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Там спершу заявили про загибель внаслідок відриву тромбу, однак згодом матері політика повідомили нову причину — "синдром раптової серцевої смерті". Журналісти "Агенство. Новости" поспілкувалися з анестезіологом-реаніматологом Олександром Полупаном, який лікував Навального після отруєння та розповів деталі про можливу причину його смерті.

Які причини смерті називали спочатку

Про смерть Олексія Навального повідомили 16 лютого в управлінні Федеральної служби виконання покарань РФ. Відповідно до заяви ФСВП, політику стало раптово погано після прогулянки. Згодом він втратив свідомість. Лікарі нібито намагалися реанімувати його, однак марно. Медикам довелося констатувати смерть.

У провладних ЗМІ тоді припустили, що в опозиціонера міг відірватися тромб.

"Синдром раптової смерті"

17 лютого матері Навального заявили в колонії, що причина загибелі політика — "синдром раптової смерті".

Однак, Олександр Полупан, який лікував Навального після отруєння у 2020 році, заявив, що за такого діагнозу опозиціонер не міг спочатку відчути себе погано, а потім втратити свідомість. Адже у випадку раптової смерті пацієнт втрачає свідомість миттєво.

За словами Полупана, діагноз "раптова серцева смерть" зазвичай ставлять, якщо не виявлено інших причин при розтині.

"Зазвичай це відбувається миттєво. Це не те, що якесь погіршення стану. Якщо погіршення стану було, воно тривало секунду доти, як пацієнт втратив свідомість і у нього не трапилось ефективного кровообігу. Це різко відбувається, з перших ознак до втрати свідомості минають секунди", — запевняє лікар.

Через що насправді міг померти Навальний

️Полупан зазначив, що названу у колонії раптову зупинку серця могло спричинити отруєння "Новичком".

"Спекулятивно можна сказати, що в успішних випадках отруєння "Новичком" буде те саме, просто зупинка серця, що встановлено в уже доведених випадках летального отруєння", — каже він.

Окрім того, лікар назвав діагноз "синдрому раптової смерті" "найзручнішим", тому що "під нього можна списати все, що завгодно".

"Якщо припускати неприродну причину смерті, це найзручніший діагноз, який можна поставити", — заявив Полупан.

Водночас лікар зауважив, що для людей, котрі не мають спадкової схильності і раніше не мали короткострокових зупинок серця — це рідкісний діагноз.

"Новичок": що відомо

"Новичок" — родина фосфорорганічних (карбонімідичні галогеніди фосфору) отруйних речовин нервово-паралітичної дії. Роботи над їхнім створенням почались у СРСР в середині 1960-х й тривали до початку 1990-х вже в РФ.

Основну частину досліджень проводив Державний НДІ органічної хімії та технологій (Москва) та філія інституту у Вольську (Саратовська область). Перший представник цієї родини був синтезований Петром Кірпічовим 1972 року.

Властивості "Новичка"

"Новичок" належить до четвертого (за іншими даними третього) покоління бойових отруйних речовин, створені в СРСР. Відомо про виготовлення декількох тисяч тон речовини для випробувань, однак інформації про їхнє накопичення на складах у Радянському Союзі відсутня. Так само відсутня інформація про бойове застосування.

Отруйні речовини класу "Новичок" прямо не згадані в Конвенції про хімічну зброю, проте через надзвичайно високу отруйність та відсутність іншого практичного використання підпадають під загальні розділи Конвенції.

Інформація про отруйну дію на людину сполук "Новичок" у відкритих джерелах відсутня, проте наявна інформація дозволяє стверджувати, що за оптимальних умов "Новичок" у 5—10 разів отруйніший за агент VX.

Отруєння Навального у 2020 році: що відомо

Нагадаємо, 20 серпня 2020 року Навальний знепритомнів у літаку Томськ-Москва. Незабаром опозиціонер впав у кому. Через кілька днів, незважаючи на опір місцевих чиновників і лікарів, політика перевезли до німецької клініки "Шаріте".

2 вересня лабораторія Бундесверу знайшла в його організмі сліди отрути з групи "Новичок". Дві незалежні лабораторії Франції і Швеції підтвердили наявність слідів отрути "Новичок" в організмі російського політика.

У США також впевнені, що опозиціонера намагалися отруїти отрутою групи "Новачок". 23 вересня Навальний був виписаний зі стаціонару берлінської клініки "Шаріте".