Навального доставили в берлинскую клинику. Ему предлагают политубежище

Российского оппозиционера Алексея Навального доставили на медицинском самолете Bombardier Challenger 604 в Германию. Об этом сообщает Bild.

Отмечается, что самолет, вылетевший из российского Омска, приземлился в военной зоне берлинского аэропорта Тегел в 8.46 по местному времени. В клинику Charite Навального перевезли на реанимобиле в сопровождении полицейских. Оппозиционера сопровождали парамедики вооруженных сил ФРГ.

"В настоящее время проводится обширная медицинская диагностика. После прохождения обследований и консультации с семьей лечащие врачи прокомментируют заболевание и дальнейшие меры лечения", – сообщили в Charite.

Тем временем, несколько стран предложили Алексею Навальному политическое убежище, рассказал глава фонда Cinema for Peace Яка Бизель, который организовал транспортировку политика в Германию, сообщает "МБХ медиа".

"Навальному поступает огромное количество предложений предоставить статус беженца от разных стран. Пока семья их все отклонила, сейчас эта тема не обсуждается. Навальный все еще в коме. Вся операция по транспортировке проводилась не на деньги налогоплательщиков или фондов, а на частные средства", – заявил Бизель.

Кроме того, как утверждает Бизель, пилотам самолета, на котором Навального доставили в Берлин, была дана команда не возвращаться в Германию без российского политика.

Напомним, 20 августа лидеру российской оппозиции стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. В связи с этим лайнер экстренно приземлился в Омске, а Навального госпитализировали. Вскоре стало известно, что политик впал в кому и находится в тяжелом состоянии.

Врач Навального Ярослав Ашихмин заявил о планах перевезти оппозиционера в одну из клиник Европы. На это в Кремле заявили, что не возражают, однако попросили не делать поспешных выводов.

В ночь на 21 августа из Германии в Омск вылетел самолет, который сможет доставить Алексея Навального на лечение в клинику Charite в Берлине, но главврач больницы Омска заявил, что Навального перевозить нельзя.

Утром 22 августа Навального отправили самолетом из Омска в Берлин.