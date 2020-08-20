Навальный потерял сознание в самолете из-за отравления

У политика считают, что его отравили. Навальный без сознания в реанимации, без сознания, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Российского оппозиционера Алексея Навального госпитализировали с признаками отравления.

Об этом сообщила пресс-секретарь Кира Ярмыш, передает Медиазона.

"В полете ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление. Сейчас мы на скорой едем в больницу", – написала она в Twitter.

Ярмыш рассказала изданию, что никаких симптомов до взлета у Навального не было. Сейчас Навальный без сознания в реанимации, без сознания, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

По ее мнению, Навального могли отравить. По словам Ярмыш, Навальный пил только чай в кафе аэропорта.

"Он сказал, что плохо себя чувствует и попросил у меня салфетку, у него была испарина. Попросил с ним поговорить, потому что ему хочется сконцентрироваться на звуке голоса. Я с ним разговаривала, после чего к нам подъехала тележка с водой – я спросила, поможет ли ему вода; он сказал, что нет. После чего отошел в туалет, после этого потерял сознание", – сказала пресс-секретарь в эфире "Это Москвы".

Год назад московская полиция задержала Алексея Навального. Отряд ОМОНа задержал российского оппозиционера во время утренней пробежки. Из спецприемника его госпитализировали с "острой аллергической реакцией".