Кремль отреагировал на отравление Навального

У Путина сообщили, что следят за развитием ситуации с главным оппозиционером страны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что следит за сообщениями о госпитализации оппозиционера Алексея Навального и пожелал ему поправляться.

Владимир Путин знает о происходящем, сообщил Песков сегодня, 20 августа, на пресс-конференции, передает российский "Интерфакс".

"Да, СМИ размещают много информации об этом, мы также читаем эту информацию. Мы знаем, что он находится в тяжелом состоянии, врачи сейчас делают все, что необходимо, привлечены в Омске лучшие врачи, и, насколько нам известно также из сообщений СМИ, они используют методы телемедицины", – сказал Песков журналистам.

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По его словам, консилиумы по состоянию Алексея Навального проходят с участием врачей из Москвы. Кроме того, в Кремле пообещали оказать помощь в эвакуации Навального на лечение за границу, если поступят обращения за такой помощью.

Чиновник уточнил, что следует дождаться диагноза и результатов анализов, прежде чем делать выводы об отравлении. Если информация о токсинах в организме Навального подтвердится, то за этим последует расследование, добавил Песков.

Владимиру Путину, по словам Пескова, отдельно не докладывают о госпитализации Навального, однако президент РФ получает такую информацию в рамках мониторинга прессы.

Как сообщалось ранее, врач Ярослав Ашихмин, у которого наблюдается Навальный, заявил о планах перевезти оппозиционера в одну из клиник Европы.

Напомним, сегодня, 20 августа, лидеру российской оппозиции стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. В связи с этим лайнер экстренно приземлился в Омске, а Навального экстренно госпитализировали с признаками отравления.