Навальный впал в кому и находится в тяжелом состоянии

По словам пресс-секретаря Навального, "уклончивая реакция врачей только подтверждает, что это отравление".

Помещенный в токсикореанимацию омской больницы оппозиционер Алексей Навальный находится в коме.

Об этом сообщила пресс-секретарь Кира Ярмыш в Twitter.

"Алексей по-прежнему на аппарате ИВЛ. Он в коме в тяжелом состоянии. Результатов анализов пока нет", – сообщила Ярмыш.

По словам Ярмыш, "уклончивая реакция врачей только подтверждает, что это отравление".

"Еще два часа назад они были готовы поделиться любой информацией, а теперь явно тянут время и не говорят, что им известно", – говорит она.

Кроме того, в реанимации находятся полицейские.

"Они пытаются взять у врача объяснение. Врач увидел меня в отдалении в коридоре, сказал, что "некоторые вещи конфиденциальны" и увел полицейских в другую комнату", – пишет Ярмыш.

В авиакомпании S7, самолетом которой летел Навальный сообщили, что политик ничего не ел и не пил во время перелета.

"Вскоре после взлета рейса S7 2614 Томск - Москва резко ухудшилось самочувствие одного из пассажиров – Алексея Навального... На борту Алексей ничего не ел и не пил", – сообщили в компании, передает ТАСС.

Напомним, российского оппозиционера Алексея Навального госпитализировали с признаками отравления. Навальному стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву, – из-за этого лайнер экстренно приземлился в Омске.