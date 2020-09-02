Лаборатория Бундесвера нашла в организме Навального следы яда из группы "Новичок"

Кремль отреагировал на выводы Берлина о Навальном и "Новичке".

Лаборатория Бундесвера нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".

Об этом сообщается на сайте правительства Германии.

"Специальная лаборатория Бундесвера провела токсикологический тест с использованием образцов, полученных от Алексея Навального. Были предоставлены недвусмысленные доказательства наличия химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы "Новичок"", – говорится в сообщении.

Представитель кабмина ФРГ утверждает, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим боевым веществом, передает Интерфакс.

В связи с этим Берлин призывает Кремль объяснить обстоятельства ЧП с российским оппозиционером. МИД ФРГ вызовет посла РФ в Германии для беседы о ситуации с Навальным.

В свою очередь российские специалисты, пишет Интерфакс, из нескольких лабораторий не обнаружили в организме Навального отравляющих веществ, поэтому никаких оснований не доверять российским экспертам в России нет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не получал от властей ФРГ информации об обнаружении у Навального вещества из группы "Новичок", передает ТАСС.

"Нет, до нас такая информация не доводилась", – сказал Песков.

Напомним, 20 августа лидеру российской оппозиции стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. В связи с этим лайнер экстренно приземлился в Омске, а Навального госпитализировали. Вскоре стало известно, что политик впал в кому. Спустя несколько дней Навального беспрепятственно вывезли из РФ и доставили в берлинскую клинику "Шарите".

Ученый-химик Владимир Углев, известный как один из разработчиков отравляющего вещества "Новичок", рассказал, как действуют вещества, найденные в крови у Навального.

Также стало известно, что клиника, где лежит Навальный, связалась с лабораторией, изучавшей отравление Скрипалей.