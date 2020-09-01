Нет доказательств. Лавров объяснил, почему дело об отравлении Навального поставили "на паузу"
Оказывается, уголовное дело по поводу возможного отравления российского оппозиционера Алексея Навального до сих пор не возбудили.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров утверждает, что обвинения в нежелании вести расследование ситуации с Алексеем Навальным являются ложью.
Соответствующее заявление он сделал, выступая перед студентами МГИМО во вторник, 1 сентября.
"Нас обвиняют, что мы не расследуем эту ситуацию. Это неправда. Начиная с того же дня, когда все это произошло, наше Министерство внутренних дел запустило доследственную проверку. А следствие может начаться, когда будет установлено, что произошло. Это пока не ясно, немецкие врачи не могут нам соответствующую информацию передать", – сказал министр.
Лавров также отметил, что в течение времени, когда Навальный находился в омской больнице, врачей и власти обвиняли в желании скрыть информацию о случившемся с ним.
"Ну вот вам, наконец, уже неделю, как находится в Германии. Немецкие врачи тоже никакой информации не дают. …Но к ним почему-то никто никаких требований не выдвигает", –пояснил Лавров.
Напомним, 20 августа лидеру российской оппозиции стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. В связи с этим лайнер экстренно приземлился в Омске, а Навального госпитализировали. Вскоре стало известно, что политик впал в кому. Спустя несколько дней Навального беспрепятственно вывезли из РФ и доставили в берлинскую клинику "Шарите".
Врачи клиники сообщили, что нашли в его организме следы отравления веществами группы ингибиторов холинэстеразы. На этих веществах основан ряд медикаментов, а также большая группа нервнопаралитических ядов. При этом, какой точно яд – пока не нашли, в связи с чем в России решили проверить маршрут Навального.
Ученый-химик Владимир Углев, известный как один из разработчиков отравляющего вещества "Новичок", рассказал, как действуют вещества, найденные в крови у Навального.
Также стало известно, что клиника, где лежит Навальный, связалась с лабораторией, изучавшей отравление Скрипалей.