Меркель не хочет оказываться от диалога с РФ из-за Навального и Беларуси

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что политика Германии в отношении России не изменится, несмотря на ситуацию с отравлением оппозиционера Алексея Навального.

Об этом Меркель сказала на традиционной ежегодной летней пресс-конференции в Берлине, передает t-online.de.

"Нет, я не считаю, что мы должны изменить ее (политику)... Мы всегда говорили о том, что мы должны оставаться в диалоге с Россией, есть много международных тем, я думаю о Сирии, Ливии, где Россия... является важным стратегическим партнером", – сказала Ангела Меркель.

Кроме того, канцлерина затронула тему протестов в Беларуси. Она выразила надежду, что Путин не будет направлять войска в эту страну или использовать там резерв правоохранительных органов, созданный Москвой по просьбе Александра Лукашенко.

"Я надеюсь, что дело не дойдет до использования таких сил", – сказала Меркель.

По ее словам, люди на улицах белорусских городов борются за право свободно выражать свое мнение.

"Они должны иметь возможность делать это самостоятельно, без вмешательства извне... Я обсуждала с российским президентом то, что как раз касательно Белоруссии должен соблюдаться суверенитет страны", – сказала канцлер Германии.

Отметим, по словам Путина, в Москве и в Минске считают, что в настоящее время необходимости в применении российских сил в Беларуси нет.

Ранее президент России заявил, что РФ по отношению к ситуации в Беларуси ведет себя более сдержанно, чем Европа и США. Он добавил, что если люди в Беларуси вышли на улицы, то "надо с этим считаться".