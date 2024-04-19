Германия ищет замену БТР TPz 1 Fuchs: у Бундесвера есть три кандидата (фото)

В сети появилась противоречивая информация относительно новых БТР, которые закупит Минобороны. В их числе финский БТР Patria 6x6, а также немецкая машина Fuchs 1A9.

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Немецкая армия намерена заменить парк БТР Fuchs TPz 1. В качестве преемника устаревшей машины у Бундесвера есть три кандидата — финский Patria 6x6, немецкий Fuchs 1A9 и австрийский Pandur Evo. Однако разные источники дают противоречивую информацию и называют не один и тот же бронетранспортер. О том, на кого же пал выбор немецких военных говорится в материале Defence 24 от 18 апреля.

Согласно прогнозам, замена бронемашин Fuchs TPz 1 означает, что немецкая армия приобретет примерно 1000 единиц новой техники. Например, по данным агентства Bloomberg победителем программы по замене БТР должен стать Fuchs 1A9/Evolution от компании Rheinmetall. В публикации сообщалось, что Бундесвер намерен заказать 900 броневиков на 4 млрд евро.

"Эта информация означает ставку на то, что немецкая армия будет использовать этот проверенный колесный бронетранспортер еще несколько десятилетий", — говорится в публикации.

БТР Fuchs 1A9

В свою очередь немецкая Bild пишет о Patria 6x6. Как сообщалось немецкая армия закупит от 800 до 1000 таких бронемашин на сумму 4 млрд евро. Выбор финской машины якобы обусловлен тем, что Fuchs 1A9 не был запущен в серийное производство.

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Автор материала отмечает, что такое большое расхождение, появившееся в течение двух дней, вызвало значительное замешательство среди комментаторов и обозревателей, ведь противоречивая информация поступала из авторитетных источников.

Однако в пользу Patria 6x6 говорит и то обстоятельство, что Германия планирует закупить минометную систему Patria Nemo, которая также интегрирована с данным бронетранспортером. Кроме того, именно финская машина становится все более популярной, — об этом говорит размещение заказов на более чем 650 машин для Финляндии, Швеции и Латвии.

БТР Patria 6x6

Кратко о БТР Patria

Patria 6×6 — трехосный финский бронетранспортер, разработанный компанией Patria в качестве преемника серии Sisu Pasi XA. Экипаж машины состоит из двух бойцов, в то время как десантный отсек может вмещать до восьми человек.

Броня машины обеспечивает уровень защиты от 2 до 4 по STANAG 4569. Силовая установка — дизельный двигатель Scania DC09 074A мощностью 294 кВт/400 л.с., который позволяет 24-тонному броневику достигать максимальную скорость до 100 км/ч.

Бронемашина Patria 6x6

На транспортер может быть установлен дистанционно управляемый модуль вооружения или пилотируемая башенная установка, оснащенная, например, крупнокалиберными пулеметами, автоматическими гранатометами или автоматическими пушками различных калибров.

На платформе Patria 6x6 может быть создано множество специализированных версий, таких как командная машина, самоходный миномет, машина радиоэлектронной борьбы или самоходный зенитный комплекс.

В настоящее время эти машины состоят на вооружении вооруженных сил родной Финляндии, Латвии и Швеции, а в будущем, вероятно, они появятся и в Германии.

Ранее сообщалось, что Германия подготовила Украине новый пакет военной помощи стоимостью 500 млн евро. Новый пакет помощи, в частности, будет включать 100 бронемашин для пехоты и 100 транспортных машин.