Німеччина шукає заміну БТР TPz 1 Fuchs: у Бундесверу є три кандидати (фото)

У мережі з'явилася суперечлива інформація щодо нових БТР, які закупить Міноборони. Серед них фінський БТР Patria 6x6, а також німецька машина Fuchs 1A9.

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Німецька армія має намір замінити парк БТР Fuchs TPz 1. Як наступник застарілої машини у Бундесверу є три кандидати — фінський Patria 6x6, німецький Fuchs 1A9 і австрійський Pandur Evo. Однак різні джерела дають суперечливу інформацію і називають не один і той самий бронетранспортер. Про те, на кого ж упав вибір німецьких військових йдеться в матеріалі Defence 24 від 18 квітня.

Згідно з прогнозами, заміна бронемашин Fuchs TPz 1 означає, що німецька армія придбає приблизно 1000 одиниць нової техніки. Наприклад, за даними агентства Bloomberg, переможцем програми із заміни БТР має стати Fuchs 1A9/Evolution від компанії Rheinmetall. У публікації повідомлялося, що Бундесвер має намір замовити 900 броньовиків на 4 млрд євро.

"Ця інформація означає ставку на те, що німецька армія використовуватиме цей перевірений колісний бронетранспортер ще кілька десятиліть", — ідеться в публікації.

БТР Fuchs 1A9

Своєю чергою німецька Bild пише про Patria 6x6. Як повідомлялося, німецька армія закупить від 800 до 1000 таких бронемашин на суму 4 млрд євро. Вибір фінської машини нібито зумовлений тим, що Fuchs 1A9 не був запущений у серійне виробництво.

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Автор матеріалу зазначає, що така велика розбіжність, яка з'явилася протягом двох днів, спричинила значне замішання серед коментаторів та оглядачів, адже суперечлива інформація надходила з авторитетних джерел.

Однак на користь Patria 6x6 говорить і та обставина, що Німеччина планує закупити мінометну систему Patria Nemo, яка також інтегрована з цим бронетранспортером. Крім того, саме фінська машина стає дедалі популярнішою, — про це свідчить розміщення замовлень на більш ніж 650 машин для Фінляндії, Швеції та Латвії.

БТР Patria 6x6

Коротко про БТР Patria

Patria 6×6 — тривісний фінський бронетранспортер, розроблений компанією Patria як наступник серії Sisu Pasi XA. Екіпаж машини складається з двох бійців, тоді як десантний відсік може вміщати до восьми осіб.

Броня машини забезпечує рівень захисту від 2 до 4 за STANAG 4569. Силова установка — дизельний двигун Scania DC09 074A потужністю 294 кВт/400 к.с., який дає змогу 24-тонному броньовику досягати максимальної швидкості до 100 км/год.

Бронемашина Patria 6x6

На транспортер може бути встановлений дистанційно керований модуль озброєння або пілотована баштова установка, оснащена, наприклад, великокаліберними кулеметами, автоматичними гранатометами або автоматичними гарматами різних калібрів.

На платформі Patria 6x6 може бути створено безліч спеціалізованих версій, як-от командна машина, самохідний міномет, машина радіоелектронної боротьби або самохідний зенітний комплекс.

Наразі ці машини перебувають на озброєнні збройних сил рідної Фінляндії, Латвії та Швеції, а в майбутньому, ймовірно, вони з'являться і в Німеччині.

Раніше повідомлялося, що Німеччина підготувала Україні новий пакет військової допомоги вартістю 500 млн євро. Новий пакет допомоги, зокрема, включатиме 100 бронемашин для піхоти і 100 транспортних машин.