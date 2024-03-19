Сотні БТР та автівок: Німеччина анонсувала військову допомогу на €500 млн для України

Україна, як заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час засідання у форматі "Рамштайн", також отримає 10 000 артилерійських снарядів із запасів Бундесверу.

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Німеччина підготувала Україні новий пакет військової допомоги вартістю €500 млн. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зробив відповідну заяву на пресконференції в рамках засідання Контактної групи щодо України, повідомляє Tageschau.

Під час проведення 20 засідання формату "Рамштайн" він пообіцяв підтримку. Керівник відомства наголосив на тому, що Німеччина підтримає захист України від російської агресивної війни в короткостроковій перспективі подальшими постачаннями боєприпасів.

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Також він прокоментував чеську ініціативу щодо постачання снарядів для України. Міністр підтвердив інформацію стосовно надання коштів на 180 тисяч боєприпасів.

Україна, як планується, отримає 10 000 артилерійських снарядів із запасів Бундесверу. Новий пакет допомоги також включатиме 100 бронемашин для піхоти і 100 транспортних машин.

США також пообіцяли подальшу допомогу Україні. Керівник Пентагону Ллойд Остін наголосив на тому, що Україні не дозволять програти. Рішучість українського народу захищатися від загарбницької війни Росії залишається незламною, попри військову ситуацію, яка є напруженою.

Снаряди від Чехії для України

Президент Чехії Петр Павел 17 лютого заявив, що його державі вдалося знайти 800 тисяч боєприпасів для України. Зі слів політика, він дізнався, звідки можна постачати снаряди для артилерійських установок, які допоможуть нашим військам на полі бою в боротьбі з російськими загарбниками. На поле бою їх вдасться постачати в короткі терміни, якщо відповідне фінансування знайдуть партнери в США, Швеції, Німеччині та інших країнах.

До ініціативи доєдналися інші країни. Бельгія 28 лютого оголосила про те, що надасть €200 млн на чеську ініціативу щодо снарядів Україні.

Швеція також підтримала ініціативу Чехії та надасть 30 млн євро на закупівлю боєприпасів для України. Уряд країни дозволив Управлінню оборонних матеріалів (FMV) вести перемовини з відповідальним органом Чеської Республіки.

Португалія надасть €100 млн для закупівлі боєприпасів для України. Кошти надали на боєприпаси для артилерії великого калібру.

Нагадаємо, 19 березня видання Financial Times повідомило, що Європейським членам НАТО не вистачає €56 млрд для виконання оборонних зобов'язань. Найбільший дефіцит показала Німеччина, яка у 2023 році витратила на €14 млрд менше, ніж треба. Далі у списку йдуть Іспанія (€11 млрд), Італія (€10,8 млрд) і Бельгія (€4,6 млрд).