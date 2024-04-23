Россияне применили отравляющие вещества: в ВСУ рассказали о боях в Очеретино

Несмотря на сложную обстановку, сообщил представитель группировки войск "Хортиця" Назар Волошин, южная часть населенного пункта пребывает под огневым контролем украинской артиллерии.

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Российские войска в ходе боевых действий за населенный пункт Очеретино Донецкой области, применили против украинских защитников химические отравляющие вещества. Как заявил 23 апреля представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортиця" подполковник Назар Волошин, противник пытается закрепиться в южной части поселка.

"Ситуация в районе населенного пункта Очеретино Донецкой области сложная: в стремлении захватить населенный пункт противник применяет против наших подразделений весь имеющийся арсенал вооружения, в том числе и химические отравляющие вещества, пытается закрепиться в южной части Очеретино", — рассказал офицер.

По словам Волошина, большая часть населенного пункта остается под огневым контролем Сил обороны Украины. В частности, украинская артиллерия контролирует южную часть Очеретино, а огонь батарей направлен таким образом, чтобы выбить вражеские подразделения из занимаемых им позиций.

"Южная часть населенного пункта находится под огневым контролем нашей артиллерии, принимаются исчерпывающие меры, направленные на выбивание противника из южной части Очеретино и стабилизацию ситуации на этом направлении", — подчеркнул подполковник.

Ситуация в Очеретино

19 апреля поступила информация, что на Авдеевском направлении подразделения ВС РФ ворвались на окраины населенного пункта Очеретино, после чего командование Сил обороны решило перебросить на этот участок подкрепление.

Между тем 22 апреля аналитики DeepState сообщили, что противнику все же удалось войти в населенный пункт и закрепиться в многоэтажной застройке. Авторы публикации отметили, что вокруг поселка происходили" странные события", и как результат 22 апреля враг начал иметь уже серьезный тактический успех.

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В отчете Института изучения войны также говорится об оккупации Очеретино. Согласно геолокационным кадрам от 22 апреля, ВС РФ подняли российский флаг над зданием военно-гражданской администрации в центре поселка.