"Не знаю, выжили ли они": волонтер показал последствия массированных ударов РФ по Очеретино (видео)

В поселке уцелевших домов уже фактически не осталось, а некоторые местные жители не захотели выезжать, поэтому живут под постоянными обстрелами с риском для жизни.

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Российские оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты Покровского района Донецкой области. Видео последствий вражеских обстрелов Очеретино показал волонтер, блогер и телеведущий Денис Христов в своем инстаграме.

В поселке Очеретино уцелевших домов уже не осталось, а некоторые местные жители не захотели выезжать, поэтому живут под постоянными обстрелами с риском для жизни. Волонтер Денис Христов наведывается сюда и понемногу вывозит людей.

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На этот раз он снял, как выглядит поселок после вражеских обстрелов. Почти каждый дом поврежден, а улицы безлюдны. В одном из пустых дворов волонтер нашел привязанную собаку, которую, вероятно, оставили владельцы.

Денис Христов рассказал, что в поселке оставалось несколько человек. Они не хотели эвакуироваться.

"Не знаю, выжили они или нет", — говорит Денис Христов, осматривая разбитые дома.

По дороге он встретил местную жительницу, она говорит, что не будет выезжать, потому что ухаживает за лежачим больным, и "нигде они не нужны".

Также волонтер забрал одну из местных жительниц и доставил ее в Селидово, где живет ее родная сестра.

Напомним, что 3 марта, город Покровск Донецкой области оказался под ракетным обстрелом оккупантов. Пострадал один из жилых микрорайонов города.

Ранее сообщалось, что во время обстрела Покровска 28 февраля одна из ракет попала в здание ДонНТУ. ВС РФ для ударов по городу применили четыре баллистические ракеты.