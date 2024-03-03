Пострадали 12 домов и два учебных заведения: Покровск обстреляли "Искандер-М", — ОВА (фото, видео)
По данным местной администрации, уже к 8 утра 50 горожан сообщили о поврежденном жилье. В Донецкой областной прокуратуре уточнили тип использовавшейся ракеты.
Утром, 3 марта, город Покровск Донецкой области оказался под ракетным обстрелом оккупантов. Пострадал один из жилых микрорайонов города. Об этом сообщает Покровская областная военная администрация в Telegram-канале.
Повреждения в девяти многоквартирных домах, трех частных домовладениях и еще двух зданиях учебных заведений. Обошлось без жертв, но к 8:00 утра в контактный центр уже 50 горожан сообщили о поврежденном жилье.
"В 06:30, россияне ударили ракетой "Искандер-М" по г. Покровск, где в эпицентре взрывов также оказались жилые дома. Две женщины 24 и 52 лет получили осколочные ранения", — говорится в публикации Донецкой областной прокуратуры.
"На месте работают все экстренные службы, которые обследуют дома и помогают жителям", — говорится в публикации.
Собеседники Фокуса поделились кадрами последствий обстрелов. В нескольких комнатах квартиры ударной волной выбило окна. По словам местной жительницы, уцелеть в таких условиях удалось благодаря стенам ванной, куда она зашла за мгновения до удара.
По сообщениям местных пабликов, некоторые районы города остались без газоснабжения.
Обстрел Мирнограда
Ночью 3 марта ВС РФ также совершили массированную ракетную атаку на г. Мирноград. Выпустили 4 ракеты, предварительно – "С-300". Жители многоэтажных домов получили телесных повреждения — две женщины 33 и 50 лет, а также 37-летний мужчина.
"Пострадавшие доставлены в больницу, где у них диагностированы минно-взрывные травмы, ушибы и ранения тела", — отмечается в сообщении.
Накануне, 2 марта, ранения получили три жителя Мирнограда, еще один пострадавший был в Берестках, сообщили в ОВА.
Напомним, что после обстрела 28 февраля в Покровске не пострадала мемориальная доска в честь павшего воина. Владислав Казарин с позывным "Расписной" участвовал в боях за Донецкий аэропорт и поселок Пески. Погиб летом 2016 года на Светлодарской дуге, его посмертно наградили орденом "За Мужество" III степени.
Также сообщалось, что во время обстрела Покровска 28 февраля одна из ракет попала в здание ДонНТУ. Российские войска для ударов по городу применили четыре баллистические ракеты.