Постраждали 12 будинків і два навчальні заклади: Покровськ обстріляли "Іскандер-М", — ОВА (фото, відео)
За даними місцевої адміністрації, вже до 8 ранку 50 городян повідомили про пошкоджене житло. У Донецькій обласній прокуратурі уточнили тип ракети, що використовувалася.
Уранці, 3 березня, місто Покровськ Донецької області опинилося під ракетним обстрілом окупантів. Постраждав один із житлових мікрорайонів міста. Про це повідомляє Покровська обласна військова адміністрація в Telegram-каналі.
Пошкодження в дев'яти багатоквартирних будинках, трьох приватних домоволодіннях і ще двох будівлях навчальних закладів. Обійшлося без жертв, але до 8:00 ранку до контактного центру вже 50 містян повідомили про пошкоджене житло.
"О 06:30, росіяни вдарили ракетою "Іскандер-М" по м. Покровськ, де в епіцентрі вибухів також опинилися житлові будинки. Дві жінки 24 та 52 років отримали осколкові поранення", — йдеться в публікації Донецької обласної прокуратури.
"На місці працюють усі екстрені служби, які обстежують будинки та допомагають мешканцям", — ідеться в публікації.
Співрозмовники Фокусу поділилися кадрами наслідків обстрілів. У кількох кімнатах квартири ударною хвилею вибило вікна. За словами місцевої мешканки, вціліти в таких умовах вдалося завдяки стінам ванної, куди вона зайшла за мить до удару.
За повідомленнями місцевих пабліків, деякі райони міста залишилися без газопостачання.
Обстріл Мирнограда
Вночі 3 березня ЗС РФ також здійснили масовану ракетну атаку на м. Мирноград. Випустили 4 ракети, попередньо — "С-300". Мешканці багатоповерхових будинків зазнали тілесних ушкоджень — дві жінки 33 і 50 років, а також 37-річний чоловік.
"Постраждалих доправлено до лікарні, де в них діагностовано мінно-вибухові травми, забої та поранення тіла", — зазначається в повідомленні.
Напередодні, 2 березня, поранення дістали троє жителів Мирнограда, ще один постраждалий був у Берестках, повідомили в ОВА.
Нагадаємо, що після обстрілу 28 лютого в Покровську не постраждала меморіальна дошка на честь полеглого воїна. Владислав Казарін із позивним "Розписний" брав участь у боях за Донецький аеропорт і селище Піски. Загинув улітку 2016 року на Світлодарській дузі, його посмертно нагородили орденом "За Мужність" III ступеня.
Також повідомлялося, що під час обстрілу Покровська 28 лютого одна з ракет влучила в будівлю ДонНТУ. Російські війська для ударів по місту застосували чотири балістичні ракети.