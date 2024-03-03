Постраждали 12 будинків і два навчальні заклади: Покровськ обстріляли "Іскандер-М", — ОВА (фото, відео)

За даними місцевої адміністрації, вже до 8 ранку 50 городян повідомили про пошкоджене житло. У Донецькій обласній прокуратурі уточнили тип ракети, що використовувалася.

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Уранці, 3 березня, місто Покровськ Донецької області опинилося під ракетним обстрілом окупантів. Постраждав один із житлових мікрорайонів міста. Про це повідомляє Покровська обласна військова адміністрація в Telegram-каналі.

Пошкодження в дев'яти багатоквартирних будинках, трьох приватних домоволодіннях і ще двох будівлях навчальних закладів. Обійшлося без жертв, але до 8:00 ранку до контактного центру вже 50 містян повідомили про пошкоджене житло.

"О 06:30, росіяни вдарили ракетою "Іскандер-М" по м. Покровськ, де в епіцентрі вибухів також опинилися житлові будинки. Дві жінки 24 та 52 років отримали осколкові поранення", — йдеться в публікації Донецької обласної прокуратури.

Обстріл Покровська Фото: Обласна прокуратура Донецької області

"На місці працюють усі екстрені служби, які обстежують будинки та допомагають мешканцям", — ідеться в публікації.

Співрозмовники Фокусу поділилися кадрами наслідків обстрілів. У кількох кімнатах квартири ударною хвилею вибило вікна. За словами місцевої мешканки, вціліти в таких умовах вдалося завдяки стінам ванної, куди вона зайшла за мить до удару.

Наслідки обстрілу Покровська Наслідки обстрілу Покровська Наслідки обстрілу Покровська

За повідомленнями місцевих пабліків, деякі райони міста залишилися без газопостачання.

Обстріл Мирнограда

Вночі 3 березня ЗС РФ також здійснили масовану ракетну атаку на м. Мирноград. Випустили 4 ракети, попередньо — "С-300". Мешканці багатоповерхових будинків зазнали тілесних ушкоджень — дві жінки 33 і 50 років, а також 37-річний чоловік.

"Постраждалих доправлено до лікарні, де в них діагностовано мінно-вибухові травми, забої та поранення тіла", — зазначається в повідомленні.

Напередодні, 2 березня, поранення дістали троє жителів Мирнограда, ще один постраждалий був у Берестках, повідомили в ОВА.

Загальна кількість постраждалих у Донецькій області без урахування Маріуполя і Волновахи

Нагадаємо, що після обстрілу 28 лютого в Покровську не постраждала меморіальна дошка на честь полеглого воїна. Владислав Казарін із позивним "Розписний" брав участь у боях за Донецький аеропорт і селище Піски. Загинув улітку 2016 року на Світлодарській дузі, його посмертно нагородили орденом "За Мужність" III ступеня.

Також повідомлялося, що під час обстрілу Покровська 28 лютого одна з ракет влучила в будівлю ДонНТУ. Російські війська для ударів по місту застосували чотири балістичні ракети.