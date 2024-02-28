ЗС РФ завдали ударів по Покровську: одна з ракет влучила в будівлю ДонНТУ (фото)

За даними Донецької ОВА, російські війська для ударів по місту застосували чотири балістичні ракети. Серйозних пошкоджень зазнали будівлі ДонНТУ, загальноосвітньої школи №3 і Будинку Культури. Співрозмовники Фокусу вночі нарахували щонайменше чотири вибухи.

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Російські окупанти продовжують знищувати мирні міста України за допомогою різного озброєння. Цього разу під атаку потрапив Покровський район у Донецькій області, про що повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у своєму Telegram-каналі 28 лютого.

За його словами, безпосередньо в місті Покровськ після ракетного удару було пошкоджено 3 адміністративні будівлі, а також 15 житлових будинків. Окремо він розповів про інші пошкодження, які були зафіксовані в цьому районі:

"В Очеретинській громаді зруйновано 2 будинки у Желанному і 1 у Новоселівці Першій. В Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка і Костянтинівка. У Курахівській громаді 1 людина загинула і 5 поранено у Гірнику, пошкоджено будинок у Курахівці, сільгосппідприємство в Острівському; обстріляна промзона Курахового".

У Покровській міській військовій адміністрації також прокоментували удар по центральній частині міста. На місце оперативної прибули голова Донецької ОВА Вадим Філашкін і начальник МВА Сергій Добряк. Обійшлося без жертв.

"Унаслідок обстрілів пошкоджено 4 заклади культури та 3 освіти, 2 адмінбудівлі, понад 15 багатоповерхівок та 17 приватних домоволодінь… На місці працюють підрозділи ДСНС, нацполіції, комунальні служби Покровська", — ідеться в повідомленні.

На опублікованих у мережі фотографіях можна помітити, що серйозних ушкоджень після атаки ЗС РФ зазнали будівлі Донецького національного технічного університету (ДонНТУ), загальноосвітньої школи №3 і Будинку культури ШУ "Покровське".

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін пізніше додав, що ЗС РФ застосували для удару по місту 4 балістичні ракети.

За словами співрозмовників Фокусу, вибухи внаслідок ракетних ударів почали лунати після 01:00 і загалом їх було щонайменше 4.

ЗС РФ атакували Донецьку область ракетами Фото: Покровська МВА ЗС РФ атакували Донецьку область ракетами Фото: Покровська МВА ЗС РФ атакували Донецьку область ракетами Фото: Покровська МВА ЗС РФ атакували Донецьку область ракетами Фото: Покровська МВА ЗС РФ атакували Донецьку область ракетами Фото: Покровська МВА

"Керівники (МВА та ОВА, — ред.) вкотре наголосили, що сьогодні єдиний спосіб врятувати своє життя — це евакуація до безпечніших регіонів. Не нехтуйте власною безпекою! Дотримуйтесь правил поведінки під час сигналів повітряної тривоги. Бережіть себе та своїх близьких!" — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 28 лютого повідомлялося, що ЗС РФ завдали масованого удару по мирних українських містах за допомогою ракет і дронів-камікадзе Shahed. Командування зазначає, що противник направив іранські дрони-камікадзе на Одеську та Миколаївську області. Більшість із безпілотників було перехоплено і знищено над Чорним морем.