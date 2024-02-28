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ЗС РФ завдали ударів по Покровську: одна з ракет влучила в будівлю ДонНТУ (фото)

Покровськ, обстріл, ракетний удар, Донецька область, руйнування
Фото: Покровська МВА | ЗС РФ атакували Донецьку область ракетами

За даними Донецької ОВА, російські війська для ударів по місту застосували чотири балістичні ракети. Серйозних пошкоджень зазнали будівлі ДонНТУ, загальноосвітньої школи №3 і Будинку Культури. Співрозмовники Фокусу вночі нарахували щонайменше чотири вибухи.

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Російські окупанти продовжують знищувати мирні міста України за допомогою різного озброєння. Цього разу під атаку потрапив Покровський район у Донецькій області, про що повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у своєму Telegram-каналі 28 лютого.

За його словами, безпосередньо в місті Покровськ після ракетного удару було пошкоджено 3 адміністративні будівлі, а також 15 житлових будинків. Окремо він розповів про інші пошкодження, які були зафіксовані в цьому районі:

"В Очеретинській громаді зруйновано 2 будинки у Желанному і 1 у Новоселівці Першій. В Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка і Костянтинівка. У Курахівській громаді 1 людина загинула і 5 поранено у Гірнику, пошкоджено будинок у Курахівці, сільгосппідприємство в Острівському; обстріляна промзона Курахового".

У Покровській міській військовій адміністрації також прокоментували удар по центральній частині міста. На місце оперативної прибули голова Донецької ОВА Вадим Філашкін і начальник МВА Сергій Добряк. Обійшлося без жертв.

"Унаслідок обстрілів пошкоджено 4 заклади культури та 3 освіти, 2 адмінбудівлі, понад 15 багатоповерхівок та 17 приватних домоволодінь… На місці працюють підрозділи ДСНС, нацполіції, комунальні служби Покровська", — ідеться в повідомленні.

На опублікованих у мережі фотографіях можна помітити, що серйозних ушкоджень після атаки ЗС РФ зазнали будівлі Донецького національного технічного університету (ДонНТУ), загальноосвітньої школи №3 і Будинку культури ШУ "Покровське".

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін пізніше додав, що ЗС РФ застосували для удару по місту 4 балістичні ракети.

За словами співрозмовників Фокусу, вибухи внаслідок ракетних ударів почали лунати після 01:00 і загалом їх було щонайменше 4.

ЗС РФ атакували Донецьку область ракетами Fullscreen
ЗС РФ атакували Донецьку область ракетами
Фото: Покровська МВА
ЗС РФ атакували Донецьку область ракетами Fullscreen
ЗС РФ атакували Донецьку область ракетами
Фото: Покровська МВА
ЗС РФ атакували Донецьку область ракетами Fullscreen
ЗС РФ атакували Донецьку область ракетами
Фото: Покровська МВА
ЗС РФ атакували Донецьку область ракетами Fullscreen
ЗС РФ атакували Донецьку область ракетами
Фото: Покровська МВА
ЗС РФ атакували Донецьку область ракетами Fullscreen
ЗС РФ атакували Донецьку область ракетами
Фото: Покровська МВА
ЗС РФ атакували Донецьку область ракетами
ЗС РФ атакували Донецьку область ракетами
ЗС РФ атакували Донецьку область ракетами
ЗС РФ атакували Донецьку область ракетами
ЗС РФ атакували Донецьку область ракетами

"Керівники (МВА та ОВА, — ред.) вкотре наголосили, що сьогодні єдиний спосіб врятувати своє життя — це евакуація до безпечніших регіонів. Не нехтуйте власною безпекою! Дотримуйтесь правил поведінки під час сигналів повітряної тривоги. Бережіть себе та своїх близьких!" — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 28 лютого повідомлялося, що ЗС РФ завдали масованого удару по мирних українських містах за допомогою ракет і дронів-камікадзе Shahed. Командування зазначає, що противник направив іранські дрони-камікадзе на Одеську та Миколаївську області. Більшість із безпілотників було перехоплено і знищено над Чорним морем.