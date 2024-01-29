ВС РФ продвинулись возле Авдеевки: ISW назвал территории, которые мог захватить враг (карта)

Позиционные бои шли в районе Очеретино, Новобахмутовки, Степного, Тоненького, Северного, Первомайского и Невельского и возле самой Авдеевки, рассказали аналитики Института изучения войны.

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Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись в районе Авдеевки Донецкой области. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 28 января.

"Российские войска недавно подтвердили продвижение вблизи Авдеевки на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе 28 января", — говорится в сообщении.

Согласно геолокационным кадрам от 28 января, оккупанты продвинулись возле Степного и Первомайского. Также позиционные бои продолжались в районе Очеретино, Новобахмутовки, Степового, Тоненького, Северного, Первомайского и Невельского и возле самой Авдеевки.

По данным российских военкоров, оккупанты якобы расширили свою зону контроля возле ресторана "Царская охота" на южной окраине Авдеевки, по информации другого блогера, есть неподтвержденная информация, что ВС РФ полностью контролируют ресторан.

Украинский военный, служащий на Авдеевском направлении, сообщил, что ВСУ оттеснили врага от ресторана "Царская охота". Также он отметил, что оккупанты постоянно меняют тактику возле Авдеевки.

"Российский милблогер утверждал, что российским войскам трудно продвигаться, поскольку "клин", в котором действуют российские штурмовые группы и отряды, слишком узкий, имея в виду, вероятно, южные окраины Авдеевки", — добавили аналитики.

Авдеевское направление

Ситуация в районе Авдеевки: информация от Генштаба ВСУ

По информации Генштаба от 29 января, украинские военные продолжают сдерживать оккупантов, которые пытаются окружить Авдеевку, и наносить им большие потери. За 28 января ВСУ отбили 21-ю атаку ВС РФ возле Очеретино, Новобахмутовки, Степового, Авдеевки, еще пять атак возле Первомайского и Невельского.

Напомним, 28 января военный эксперт Игорь Романенко сообщил, что российские военные пытались захватить Авдеевку и атаковали город с трех сторон. По его словам, противник атаковал город "в лобовую".

Аналитики DeepState рассказали 29 января, что возле Табаевки Харьковской области и Авдеевки Донецкой области наблюдается тяжелая ситуация. Оккупанты имеют ряд тактических успехов за последнее время.