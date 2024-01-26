ВС РФ удалось вгрызться в украинскую оборону: в Авдеевке ухудшилась ситуация для ВСУ, — ВВС

Оккупанты смогли вытеснить Силы обороны с опорных пунктов в районе "Царской охоты" и завязать бои на южной окраине города, говорит военный обозреватель ВВС.

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Российским оккупантам в Авдеевке Донецкой области почти через 4 месяца штурмов удалось прорвать оборону ВСУ и выдавить их из нескольких "опорников". Об этом рассказал Илья Абишев, военный обозреватель ВВС.

По его словам, несмотря на то, что ВС РФ начали штурмы Авдеевки еще в октябре прошлого года, в начале операции они смогли продвинуться на несколько километров с флангов, но основную задачу по выходу к главной трассе снабжения и окружению города выполнить так и не смогли. Наступление завязло, хотя атаки с разных направлений не ослабевали.

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ВС РФ готовятся прорваться через Авдеевку, поскольку им не удалось ее окружить, — ISW

"В начале недели ситуация в районе Авдеевки для ВСУ ухудшилась. Российской армии удалось вгрызться в украинскую оборону с юга, выдавив ВСУ из опорных пунктов в районе "Царской охоты" и завязав бои на южной окраине города. Эта часть Авдеевки застроена малоэтажными частными домами, которые под огнем артиллерии постепенно превращаются в руины и не могут долго помогать обороняющимся", — отметил Илья Абишев.

Он добавил, что из-за постоянных боев увеличивается так называемая "серая" зона.

"По сообщениям участников событий, украинцам удалось провести успешные контратаки на юге Авдеевки и оттеснить наступающие российские части. Обе стороны подтягивают резервы, ожесточенные бои продолжаются, говорить об их результате сейчас рано. Ключевое значение для обороны Авдеевки имеет микрорайон "9-й квартал", куда пытаются прорваться российские штурмовые подразделения. Это комплекс 9-этажных домов, захват которых будет равносилен занятию господствующих высот", — отметил эксперт.

На флангах авдеевского укрепрайона обстановка, по его словам, в целом остается неизменной, атаки и контратаки идут с переменным успехом, а линия боестолкновения если и меняется, то несущественно.

Илья Абишев предполагает, что командование ВС РФ все же попытается развить успех на юге Авдеевки и, возможно, предпримет новую попытку массированного штурма южных окраин.

Как сообщили в Генштабе ВСУ 26 января в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Силы обороны за прошедшие сутки отбили 6 атак в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Степное, Авдеевка и еще 10 атак у Первомайского и Невельского Донецкой области.

карта Deepstate за 25 января 2024 года

Напомним, что по словам спикера 47-й ОМБр Дмитрия Лазуткина, для украинских защитников, которые находятся в горячих точках фронта, основной сложностью является постоянное внутреннее напряжение и моральная усталость.

Представитель "Легиона Свободы" Максим Морозов 25 января заявил, что российская армия перебрасывает под Авдеевку Донецкой области десятки тысяч резервистов.