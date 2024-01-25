40 тысяч резервистов: ВС РФ готовятся к новой битве за Авдеевку, — офицер ВСУ

По словам представителя "Легиона Свободы" Максима Морозова, россияне формируют новый танковый пункт, где замечены свежие танки, предназначенные для участия в предстоящем штурме Авдеевки. Также оккупанты усиливают обстрелы с применением управляемых авиационных бомб.

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Российская армия перебрасывает под Авдеевку Донецкой области десятки тысяч резервистов. Об этом сообщил майор МВД и представитель "Легиона Свободы" Максим Морозов в эфире телеканала Еспресо.

Он подчеркнул, что оккупационные войска активно используют различные средства для подготовки к предстоящему столкновению, включая заезды техники, массовое применение беспилотных летательных аппаратов, а также разведывательные дроны, такие как "Орлан", "Зала" и "Ланцеты".

"Оккупанты ведут подготовительную работу к новой битве. По факту, она уже началась, с применением огромного количества УАБов [управляемых авиабомб]", — заявил Морозов.

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По его словам, враг не оставляет попыток зайти в город с северного направления. При этом военный не подтверждает, что россияне сумели зайти в центр Авдеевки и контролируют участок в районе заведения "Царская охота".

Офицер также отметил, что оккупанты сосредоточили в районе Авдеевки около 40 тысяч резервистов, включая заключенных и подразделения "Шторм-Z" и "Шторм V". Кроме того, он отметил формирование нового танкового пункта оккупантов, где замечены свежие танки, предназначенные для участия в предстоящем штурме Авдеевки.

Карта боев в районе Авдеевки по версии "Еспресо" Фото: Еспресо

"Также подошел с нуля сформированный танковый пункт оккупантов, где замечены новые танки, которые будут участвовать в штурме Авдеевки. Но Силы обороны готовятся к этому штурму", – резюмировал Максим Морозов.

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Напомним, что на Марьинском направлении российские оккупанты пытаются продвигаться вглубь территории Украины малыми штурмовыми группами. На подходах бойцы Сил обороны атакуют их дронами-камикадзе.

12 января аналитик BILD Юлиан Репке сообщил, что ВС РФ приостановили наступление и перешли в оборону на Купянском направлении. По его словам, противник прекратил масштабные атаки бронетехникой на поселок Синьковка с конца декабря 2023 года.