ВС РФ продвинулись возле Авдеевки: ISW назвал территории, которые захватил враг (карта)

Позиционные бои продолжались возле Новобахмутовки, Степового, Северного, Опытного, Первомайского, Невельского и Авдеевки. Украинские военные продолжают действовать в районе садового общества "Виноградники" в южной части города, рассказали аналитики Института изучения войны.

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Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись в районе Авдеевки Донецкой области. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 23 января.

"Российские войска недавно продвинулись вблизи Авдеевки, поскольку 23 января в этом районе продолжались позиционные боевые действия", — говорится в сообщении.

Согласно геолокационным кадрам от 23 января, российские оккупанты продвинулись возле Степового. По информации украинских и российских источников, позиционные бои продолжались вблизи Новобахмутовки, Степового, Северного, Опытного, Первомайского, Невельского и Авдеевки.

Российские источники сообщили, что армия ВС РФ продвинулись более чем на километр вблизи Авдеевского карьера кварцевого песка, однако Институт изучения войны не нашел визуального подтверждения этому.

По словам российского военкора, украинские военные продолжают действовать в районе садового общества "Виноградники" в южной части Авдеевки

Авдеевское направление

По данным Генштаба ВСУ от 24 января, Силы обороны в течение минувших суток отбили 5 атак врага в районах Новобахмутовки, Степового, Авдеевки и еще 11 атак у Первомайского и Невельского Донецкой области.

Напомним, 24 января российский военкор Юрий Котенок сообщил, что под Авдеевкой потери ВС РФ в несколько раз превышают потери украинской армии.

23 января народный депутат Муса Магомедов рассказал, что российская армия "безобразно" уничтожает Авдеевку Донецкой области. Враг бьет по городу из всего, что есть в его арсенале, днем и ночью. В город перестали завозить гуманитарную помощь из-за критической ситуации, также не работает больница.