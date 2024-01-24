ЗС РФ просунулися біля Авдіївки: ISW назвав території, які захопив ворог (карта)

Позиційні бої тривали біля Новобахмутівки, Степового, Сєверного, Опитного, Первомайського, Невельського та Авдіївки. Українські військові продовжують діяти в районі садового товариства "Виноградники" у південній частині міста, розповіли аналітики Інституту вивчення війни.

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Збройні сили Російської Федерації просунулися в районі Авдіївки Донецької області. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 23 січня.

"Російські війська нещодавно просунулися поблизу Авдіївки, оскільки 23 січня в цьому районі тривали позиційні бойові дії", — йдеться у повідомленні.

Згідно з геолокаційними кадрами від 23 січня, російські окупанти просунулися біля Степового. За інформацією українських і російських джерел, позиційні бої тривали поблизу Новобахмутівки, Степового, Сєверного, Опитного, Первомайського, Невельського та Авдіївки.

Російські джерела повідомили, що армія ЗС РФ просунулися на понад кілометр поблизу Авдіївського кар’єру кварцового піску, проте Інститут вивчення війни не знайшов візуального підтвердження цьому.

За словами російського військкора, українські військові продовжують діяти в районі садового товариства "Виноградники" у південній частині Авдіївки

Авдіївський напрямок

За даними Генштабу ЗСУ від 24 січня, Сили оборони впродовж минулої доби відбили 5 атак ворога в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 11 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

Нагадаємо, 24 січня російський військкор Юрій Котенок повідомив, що під Авдіївкою втрати ЗС РФ у декілька разів перевищують втрати української армії.

23 січня народний депутат Муса Магомедов розповів, що російська армія "потворно" знищує Авдіївку Донецької області. Ворог гатить по місту зі всього, що є в його арсеналі, вдень та вночі. У місто перестали завозити гуманітарну допомогу через критичну ситуацію, також не працює лікарня.