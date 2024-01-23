Замерзшие тела россиян: украинские солдаты рассказали о боях за Авдеевку

Российская армия несет большие потери, однако быстро восстанавливается и снова идет в штурм, рассказал украинский военный с позывным "Терен".

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В районе Авдеевки Донецкой области наблюдаются потери с обеих сторон, однако особенно среди армии Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщили в CNN.

Украинский снайпер с позывным "Бес", офицер группы спецназа "Омега" атаки оккупантов возле Авдеевки назвал "мясными нападениями".

"Мертвые солдаты просто лежат там замерзшие... Их никто не эвакуирует, никто их не забирает", — сказал он.

По его словам, такое ощущение, будто у людей нет конкретной задачи, они "просто идут и умирают".

Зато командир украинского подразделения беспилотной разведки с позывным "Терен" рассказал, что россияне быстро восстанавливают свои силы и идут в штурм.

"Если за день мы (украинские военные, — ред.) можем уничтожить беспилотниками от 40 до 70 военнослужащих (российской армии, — ред.), на следующий день они восстанавливают свои силы и продолжают атаковать", — сообщил он.

Он отметил, что за 18 месяцев пилоты дронов из 110-й механизированной бригады убили не менее 1500 оккупантов. Зато издание отметило, что битва за Авдеевку превратилась в "изнурительные хлопоты".

Напомним, 22 января сержант 110-й отдельной механизированной бригады Игорь Тимощук рассказал, что российские военные начали массовые штурмы Авдеевки Донецкой области в октябре 2023 года. Враг одновременно применил большое количество личного состава и боевой техники.

23 января народный депутат Муса Магомедов сообщил, что противник "повторно" уничтожает Авдеевку. Россияне ежедневно бьют по городу из всего, что есть в их арсенале. В город перестали доставлять гуманитарную помощь, больницы не работают, несмотря на это в Авдеевке остаются люди.