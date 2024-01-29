"Сохраняется тяжелая ситуация": ВС РФ продвинулись на некоторых участках фронта, — DeepState (карты)

Российские военные имели ряд тактических успехов в последнее время. Возле Бахмута враг стягивает резервы для потенциального возобновления штурма, рассказали аналитики DeepState.

Related video

Возле Табаевки Харьковской области и Авдеевки Донецкой области сохраняется тяжелая ситуация. Об этом сообщили аналитики DeepState в своем Telegram 29 января.

"Сохраняется тяжелая ситуация возле Табаевки и южнее Авдеевки. К сожалению, враг имеет за последнее время ряд тактических успехов и будет их иметь, если не изменимся", — говорится в сообщении.

На Сватовском отрезке Вооруженные силы Российской Федерации имели успехи в лесу западнее Синьковки из-за хаоса, который там образовался. Сейчас проходят мероприятия по стабилизации и восстановлению позиций. Украинские военные не дали оккупантам закрепиться в селе возле Табаевки. Также противник атаковал колонной возле Тернов, однако безуспешно.

Аналитики отметили, что на этом направлении наблюдается хаос из-за того, что полосы держат "солянки из разных батальонов разных бригад", взаимодействие между которыми часто оставляет желать лучшего.

Сватовский отрезок

На Авдеевском отрезке российские военные атаковали украинские позиции южнее Новокалиново, однако успеха не имели. Также россияне продолжают усиливать свою группировку на юге Авдеевки. ВСУ отошли на более выгодные позиции южнее Опытного.

"К*цапы продвинулись в Первомайском, события произошли еще на прошлой неделе и были надежды на восстановление утраченных позиций", — рассказали в DeepState.

Аналитики отметили, что продолжаются бои на восточных окраинах Георгиевки и у вентствола шахты Трудовской. Кроме этого, враг улучшил свое тактическое положение севернее Новомихайловки.

Авдеевский отрезок

На Бахмутском направлении оккупанты стягивают резервы для потенциального возобновления штурмовых действий.

Бахмутский отрезок

На Беломосковском, Северском, Белгородском, Бердянском, Запорожском и Таврическом отрезках без изменений.

Напомним, 28 января военный эксперт Игорь Романенко сообщил, что оккупанты пытались захватить Авдеевку. Для этого враг атаковал город с трех сторон.

26 января военный обозреватель ВВС Илья Абишев рассказал, что россиянам удалось прорвать украинскую оборону в районе Авдеевки.