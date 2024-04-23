Росіяни застосували отруйні речовини: у ЗСУ розповіли про бої в Очеретиному

Попри складну обстановку, повідомив представник угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин, південна частина населеного пункту перебуває під вогневим контролем української артилерії.

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Російські війська під час бойових дій за населений пункт Очеретине Донецької області застосували проти українських захисників хімічні отруйні речовини. Як заявив 23 квітня представник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин, противник намагається закріпитися в південній частині селища.

"Ситуація в районі населеного пункту Очеретине Донецької області складна: в прагненні захопити населений пункт противник застосовує проти наших підрозділів весь наявний арсенал озброєння, зокрема й хімічні отруйні речовини, намагається закріпитися в південній частині Очеретиного", — розповів офіцер.

За словами Волошина, більша частина населеного пункту залишається під вогневим контролем Сил оборони України. Зокрема, українська артилерія контролює південну частину Очеретиного, а вогонь батарей спрямований у такий спосіб, щоб вибити ворожі підрозділи із займаних ними позицій.

"Південна частина населеного пункту перебуває під вогневим контролем нашої артилерії, вживаються вичерпні заходи, спрямовані на вибиття противника з південної частини Очеретиного та стабілізацію ситуації на цьому напрямку", — підкреслив підполковник.

Ситуація в Очеретиному

19 квітня надійшла інформація, що на Авдіївському напрямку підрозділи ЗС РФ увірвалися на околиці населеного пункту Очеретине, після чого командування Сил оборони вирішило перекинути на цю ділянку підкріплення.

Тим часом 22 квітня аналітики DeepState повідомили, що противнику все ж таки вдалося увійти в населений пункт і закріпитися в багатоповерховій забудові. Автори публікації зазначили, що навколо селища відбувалися "дивні події", і як результат 22 квітня ворог почав мати вже серйозний тактичний успіх.

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У звіті Інституту вивчення війни також ідеться про окупацію Очеретиного. Згідно з геолокаційними кадрами від 22 квітня, ЗС РФ підняли російський прапор над будівлею військово-цивільної адміністрації в центрі селища.