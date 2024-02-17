"Синдром раптової смерті": у РФ придумали нову причину загибелі Навального (скріншот)

Тіло російського опозиціонера Олексія Навального не віддають його родині. У слідчому комітеті зауважили, що зроблять це лише після закінчення перевірки, розповіла прессекретарка Кіра Ярмиш.

Related video

Матері російського опозиціонера Олексія Навального заявили в колонії, що причина загибелі політика — "синдром раптової смерті". Про це повідомив адвокат Іван Жданов у своєму X (Twitter) 17 лютого.

Він зауважив, що розмови про "тромб" виявилися брехнею. Зі слів Жданова, тіло Олексія Навального не видають, оскільки "причини смерті не встановлено".

"При цьому коли адвокат і мама Олексія сьогодні вранці приїхали до колонії, їм сказали, що причина смерті Навального: синдром раптової смерті", — сказав Іван Жданов.

Адвокат зауважив, що в колонії заявили, що нібито зацікавлені в тому, аби якнайшвидше видати тіло.

"Зараз у слідчому комітеті стало очевидним, що тіло не збираються видавати. При цьому у моргах тіла немає", — розповів він.

Зі слів прессекретарки Навального Кіри Ярмиш, слідчий комітет прямо каже, що не віддасть тіло опозиціонера, поки не закінчиться перевірка.

Ярмиш наголосила, що годину тому адвокатам повідомляли, що перевірка закінчена та криміналу не виявлено.

"Вони буквально брешуть щоразу, водять колами та замітають сліди", — написала вона.

Смерть Олексія Навального: що відомо

16 лютого стало відомо про те, що російський опозиціонер Олексій Навальний помер у виправній колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Повідомлялося, що він мав проблеми з тромбами.

Анестезіолог-реаніматолог Олександр Полупан зауважив, що лікував Навального у 2020 році, і той не мав жодних проблем, що свідчили б про проблеми з судинами.

Нагадаємо, 17 лютого прессекретарка Навального Кіра Ярмиш підтвердила смерть російського опозиціонера. У Салехарді, куди нібито перевезли Навального, не знайшли його тіло.