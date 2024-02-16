Олексій Навальний помер у російській колонії: що відомо (фото)

Регіональне управління Федеральної служби виконання покарань стверджує, що політику стало погано одразу після прогулянки й він втратив свідомість. Деякі медіа стверджують, що в Олексія Навального відірвався тромб.

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Російський опозиціонер Олексій Навальний помер у виправній колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Йому було 47 років. Про це повідомило управління Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) РФ.

Повідомляють, що Навальному стало погано одразу після прогулянки й він знепритомнів.

"Негайно прибули медичні працівники закладу, було викликано бригаду швидкої медичної допомоги", — ідеться в публікації.

Повідомлення УФСВП про смерть Олексія Навального

Згідно із заявою УФСВП РФ, було проведено реанімаційні заходи, які не дали позитивних результатів.

"Лікарі швидкої медичної допомоги констатували смерть засудженого", — наголошується в заяві УФСВП.

14 лютого представниця пресслужби Навального Кіра Ярмиш повідомляла, що його вкотре відправили в штрафний ізолятор на 15 діб. Що стало приводом для цього, невідомо. За час ув'язнення, за словами близьких, він перебував у ШІЗО 308 днів.

RT із покликанням на джерела повідомило, що в політика відірвався тромб. За даними видання Baza, Навальний почувася погано близько першої години дня, викликали медиків, які намагалися його відкачати.

Водночас, за даними Громадської спостережної комісії ЯНАО, скарг на здоров'я від Олексія Навального останнім часом не надходило.

Російський політик Леонід Волков заявив, що в соратників Навального немає підтверджень його смерті.

"Жодних підтверджень цього в нас поки що немає. Адвокат Олексія зараз вилітає в Харп. Щойно в нас буде якась інформація, ми її повідомимо", — написав він у своєму пості.

Путіну доповіли про смерть Навального

За словами журналіста "Ъ", російському президенту Володимиру Путіну доповіли про смерть опозиціонера. Таку заяву зробив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

"Так, йому повідомлено. Розбиратимуться медики", — сказав Пєсков.

Повідомляють, що глава Кремля "в цей момент проходив повз стенд "Виробництво та монтаж металоконструкцій" у парку Станкомаш і що "він тримався".

Повідомлення в Telegram

Керівник розвідувальної групи Bellingcat Христо Грозєв заявив, що "сьогодні Путін нарешті вбив Навального".

Публікація Христо Грозєва

Журналіст Леонід Парфьонов після повідомлень про смерть Навального назвав "вбивство політичним".

Пост Леоніда Парфьонова в Instagram

Отруєння Навального 2021 року

У серпні 2020 року під час перельоту з Томська до Москви Олексія Навального намагалися отруїти. 2 вересня влада Німеччини, де він згодом проходив лікування, повідомила, що співробітники лабораторії Інституту фармакології і токсикології Бундесверу виявили в його організмі сліди отрути групи "Новачок".

Згодом з'явилася інформація про те, що лікарі лікарні в Омську, які надавали першу допомогу Навальному, прибрали з медичної карти біохімічний аналіз крові. У даних про аналіз повідомлялося про критичне зниження рівня холінестерази в крові політика, що могло бути спричинено отрутою групи "Новачок". Згодом розвідувальній групі Bellingcat вдалося встановити особи отруйників Навального, а Євросоюз запровадив проти них санкції.

Нагадаємо, що, за словами політолога, війна знову зробить Путіна президентом, але Навальний міг стати легітимним представником РФ.

Також повідомлялося, що Навальний називав Ігоря Стрєлкова-Гіркіна політичним в'язнем.