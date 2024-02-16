Алексей Навальный умер в российской колонии: что известно (фото)

Региональное управление Федеральной службы исполнения наказаний утверждает, что политику стало плохо сразу после прогулки и он потерял сознание. Некоторые медиа утверждают, что у Алексея Навального оторвался тромб.

Related video

Российский оппозиционер Алексей Навальный умер в исправительной колонии в Ямало-Ненецком автономном округе. Ему было 47 лет. Об этом сообщило управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ.

Сообщается, что Навальному стало плохо сразу после прогулки и он потерял сознание.

"Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи", — говорится в публикации.

Сообщение УФСИН о смерти Алексея Навального

Согласно заявлению УФСИН РФ, были проведены реанимационные мероприятия, которые не дали положительных результатов.

"Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного", — отмечается в заявлении УФСИН.

14 февраля представительница пресс-службы Навального Кира Ярмыш сообщала, что его в очередной раз отправили в штрафной изолятор на 15 суток. Что послужило поводом для этого, неизвестно. За время заключения, по словам близких, он находился в ШИЗО 308 дней.

RT со ссылкой на источники сообщил, что у политика оторвался тромб. По данным издания Baza, Навальный почувствовал себя плохо около часа дня, вызвали медиков, которые пытались его откачать.

Вместе с тем, по данным Общественной наблюдательной комиссии ЯНАО, жалоб на здоровье от Алексея Навального в последнее время не поступало.

Российский политик Леонид Волков заявил, что у соратников Навального нет подтверждений его смерти.

"Никаких подтверждений этого у нас пока нет. Адвокат Алексея сейчас вылетает в Харп. Как только у нас будет какая-то информация, мы ее сообщим", — написал он в своем посте.

Путину доложили о смерти Навального

По словам журналиста "Ъ", российскому президенту Владимиру Путину доложили о смерти оппозиционера. Такое заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Да, ему доложено. Разбираться будут медики", — сказал Песков.

Сообщается, что глава Кремля "в этот момент проходил мимо стенда "Производство и монтаж металлоконструкций" в парке Станкомаш и что "он держался".

Сообщение в Telegram

Руководитель разведывательной группы Bellingcat Христо Грозев заявил, что "сегодня Путин наконец-то убил Навального".

Публикация Христо Грозева

Журналист Леонид Парфенов после сообщений о смерти Навального назвал "убийство политическим".

Пост Леонида Парфенова в Instagram

Отравление Навального в 2021 году

В августе 2020 года при перелете из Томска в Москву Алексея Навального пытались отравить. 2 сентября власти Германии, где он впоследствии проходил лечение, сообщили, что сотрудники лаборатории Института фармакологии и токсикологии Бундесвера обнаружили в его организме следы яда группы "Новичок".

Впоследствии появилась информация о том, что врачи больницы в Омске, которые оказывали первую помощь Навальному, убрали из медицинской карты биохимический анализ крови. В данных об анализе сообщалось о критическом снижении уровня холинэстеразы в крови политика, что могло быть вызвано ядом группы "Новичок".

Впоследствии разведывательной группе Bellingcat удалось установить личности отравителей Навального, а Евросоюз ввел против них санкции.

Напомним, что, по словам политолога, война вновь сделает Путина президентом, но Навальный мог стать легитимным представителем РФ.

Также сообщалось, что Навальный называл Игоря Стрелкова-Гиркина политическим заключенным.