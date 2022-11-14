Отравление Навального: ЕС ввел санкции против сотрудников ФСБ, найденных Bellingcat (фото)

В публикации ЕС отмечается, что в РФ не откликнулись на международные призывы провести тщательное и открытое расследование попытки убийства Навального. Кроме российских силовиков в список попали граждане Сирии и Ирана.

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Руководитель расследовательской группы Bellingcat Христо Грозев приветствовал то, что Евросоюз ввел санкции в отношении всех сотрудников ФСБ, причастных к отравлению российского оппозиционного политического деятеля Алексея Навального. Об этом сообщается в Twitter.

В списке подсанкционных лиц оказались сотрудники ФСБ: Станислав Макшаков, Олег Таякин, Алексей Александров, Иван Осипов, Константин Кудрявцев, Алексей Кривощеков, Михаил Швец и Владимир Паняев.

[ + – ] Сотрудники ФСБ, которые, как считается, отравили российского политика Фото: Twitter

Отравление Нанавального

Алексей Навальный был отравлен 20 августа 2020 года веществом нервно-паралитического действия из группы "Новичок". Такой вывод подтвердили лаборатории Германии, Франции и Швеции, а также Организация по запрету химического оружия.

По словам Навального группа сотрудников ФСБ, в том числе медики и химики, отслеживали его передвижения на протяжении не менее трех лет. И несколько раз пытались организовать покушение, в одном из случаев едва не погибла жена оппозиционера.

В публикации ЕС отмечается, что представители РФ не откликнулись на международные призывы провести тщательное и открытое расследование попытки убийства Навального.

Помимо российских силовиков в список попали граждане Сирии. Евросоюз осудил использования химического оружие сирийской армией и несоблюдение международных обязательств в рамках Конвенция о химическом оружии. В список попали и сотрудники силовых ведомств Ирана, причастные к убийству активистки Махсы Амини.

Напомним, что под Запорожьем взорвана машина с коллаборантом Максимом Зубаревым. После оккупации он занимал должность "главы ВГА", а прежде был директором коммунального предприятия "Чистота".

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