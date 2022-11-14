Отруєння Навального: ЄС ввів санкції проти співробітників ФСБ, знайдених Bellingcat (фото)

У публікації ЄС наголошується, що в РФ не відгукнулися на міжнародні заклики провести ретельне та відкрите розслідування спроби вбивства Навального. Окрім російських силовиків, до списку потрапили громадяни Сирії та Ірану.

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Керівник розслідувальної групи Bellingcat Христо Грозев схвалив те, що Євросоюз запровадив санкції щодо всіх співробітників ФСБ, причетних до отруєння російського опозиційного політичного діяча Олексія Навального. Про це повідомляється у Twitter.

У списку підсанкційних осіб опинилися співробітники ФСБ: Станіслав Макшаков, Олег Таякін, Олексій Олександров, Іван Осипов, Костянтин Кудрявцев, Олексій Кривощоков, Михайло Швець і Володимир Паняєв.

[ + – ] Співробітники ФСБ, які, як вважається, отруїли російського політика Фото: Twitter

Отруєння Навального

Олексія Навального було отруєно 20 серпня 2020 року речовиною нервово-паралітичної дії з групи "Новичок". Такий висновок підтвердили лабораторії Німеччини, Франції та Швеції, а також Організація із заборони хімічної зброї.

За словами Навального, група співробітників ФСБ, зокрема медики та хіміки, відстежували його пересування протягом не менше трьох років. І кілька разів намагалися організувати замах, в одному випадку ледь не загинула дружина опозиціонера.

У публікації ЄС наголошується, що представники РФ не відгукнулися на міжнародні заклики провести ретельне та відкрите розслідування спроби вбивства Навального.

Крім російських силовиків, до списку потрапили громадяни Сирії. Євросоюз засудив використання хімічної зброї сирійською армією та недотримання міжнародних зобов'язань у межах Конвенції про хімічну зброю. До списку потрапили й співробітники силових відомств Ірану, які причетні до вбивства активістки Махси Аміні.

Нагадаємо, що під Запоріжжям підірвано машину з колаборантом Максимом Зубарєвим. Після окупації він обіймав посаду "голови ВДА", а колись був директором комунального підприємства "Чистота".

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