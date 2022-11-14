Военные смогут уничтожать врага по информации из космоса: что такое система TITAN

Система TITAN поможет вести огонь по позициям противника максимально точно.

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В США разработали прототип наземной системы, позволяющей получать информацию о целях с военных и коммерческих спутников. Система получила название TITAN, сообщает defensenews.com.

Учения с применением новой технологии стартовали в октябре в западных штатах и в Тихоокеанском регионе, говорится в материале. Компании Raytheon и Palantir предоставили военным для тестирования два прототипа. Это мобильные полуавтономные станции Tactical Intelligence Targeting Access Node (TITAN), использующие данные с коммерческих и военных спутников для глубокого зондирования ситуации во время миссий, а также для разведки, ситуационной осведомленности и пр. Стоит отметить, что Raytheon и Palantir разрабатывают проекты TITAN — каждая свой, для того, чтобы в Пентагоне смогли выбрать лучший, а параллельно Northrop Grumman работает над оборудованием, которое будет установлено в этих системах, чтобы они могли получать данные с космических датчиков. Предполагается, что с их помощью артиллеристы смогут максимальной эффективно атаковать позиции врага, накрывая его дальним прицельным огнем.

Армия планирует использовать две версии TITAN, продвинутую и базовую, с ключевым отличием в том, что в продвинутой версии будет установлен "космический" комплект. Планируется установка продвинутого варианта системы на военные грузовые платформы вроде M1083, а базового варианта — на более легкие машины.

Компании-разработчики получили от военного ведомства суммарный бюджет в $72 млн. Деньги нужно будет потратить на усовершенствование прототипов TITAN, после чего в Пентагоне выберут один из их проектов. Компания-победитель заключит с армией США контракт на поставку 6-ти усовершенствованных и 5-ти базовых систем.

Ранее мы сообщали о том, что в Китае презентовали радар, который, как заявляется, может следить за любыми спутниками, находящимися на низкой орбите.