КНР поможет РФ корректировать положение войск, отслеживая спутники США: что известно

Мощная радиолокационная система сможет отследить "вражеские" спутники — группировки, развернутые США на низкой орбите.

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Китай обзавелся мощнейшей радиолокационной системой (РЛС), способной обнаруживать любые спутники. По крайней мере именно так об устройстве говорится в публикации South China Morning Post.

Известно, что устройство оборудовали радаром с так называемой активной решеткой и системой сканирования SLC-18. Над созданием аппарата работали инженеры из China Electronics Technology Group Corporation (CETC).

В компании заявили, что система является наземной, и что воспользоваться ее услугами могут "дружественные страны", которые хотят знать, что происходит на низкой орбите. Также представитель компании отметил, что радиолокационная система может помочь "дружественным странам" "сбалансировать положение войск на поле боя", из чего журналисты сделали выводы, что под "дружественными странами" следует понимать Россию в том числе, потому как она сейчас ведет активные боевые действия на территории Украины. Он также подчеркнул, что система "заточена" на мониторинг за сотнями спутников, отправленных на орбиту США.

По словам представителя CETC, система способна распознавать спутники, делить их на группы по типам, составлять базу данных на основе собранной информации об этих устройствах и может помочь командным центрам принимать решения и "реагировать соответствующим образом".

Размещенный в определенных местах набор радаров SLC-18 может отслеживать все спутники, путешествующие по определенному региону, и предсказывать прибытие других, давая командирам на земле достаточно времени, чтобы отреагировать и принять соответствующие меры.

Фокус ранее информировал о том, что найден способ беспроводной передачи электроэнергии. Исследователям удалось передать энергию на расстояние более чем 35 м.