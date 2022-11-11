КНР допоможе РФ коригувати розміщення військ, відстежуючи супутники США: що відомо

Потужна система радіолокації зможе відстежити "ворожі" супутники — угруповання, розгорнуті США на низькій орбіті.

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Китай отримав потужну радіолокаційну систему (РЛС), здатну виявляти будь-які супутники. Принаймні саме так про пристрій йдеться у публікації South China Morning Post.

Відомо, що пристрій обладнали радаром із так званою активною решіткою та системою сканування SLC-18. Над створенням апарату працювали інженери із China Electronics Technology Group Corporation (CETC).

У компанії заявили, що система є наземною і що скористатися її послугами можуть "дружні країни", які хочуть знати, що відбувається на низькій орбіті. Також представник компанії зазначив, що радіолокаційна система може допомогти "дружнім країнам" "збалансувати розміщення військ на полі бою", з чого журналісти зробили висновки, що під "дружніми країнами" варто розуміти Росію зокрема, тому що вона зараз веде активні бойові дії на території України. Він також наголосив, що система "заточена" на моніторинг за сотнями супутників, відправлених на орбіту США.

За словами представника CETC, система здатна розпізнавати супутники, ділити їх на групи за типами, складати базу даних на основі зібраної інформації про ці пристрої та може допомогти командним центрам ухвалювати рішення та "реагувати відповідно".

Розміщений у певних місцях набір радарів SLC-18 може відстежувати всі супутники, що подорожують певним регіоном, і передбачати прибуття інших, даючи командирам на землі достатньо часу, щоб відреагувати та вжити відповідних заходів.

Фокус раніше інформував про те, що знайдено спосіб бездротового передавання електроенергії. Дослідникам вдалося передати енергію на відстань більш ніж 35 м.