Сонячна мікрохвильовка: учені показали, як передаватимуть енергію з космосу на Землю

За допомогою системи SOLARIS інженери успішно відправили електрику на 36 метрів та охолодили пиво без дротів.

Related video

На інноваційній фабриці Airbus X-Works у Мюнхені вперше продемонстрували роботу технології SOLARIS для передавання сонячної енергії з космосу на Землю. Подробиці пресслужба Європейського космічного агентства розповіла на офіційному сайті.

Сонце викидає колосальну кількість енергії, але лише її мізерна частина досягає Землі й може бути зібрана сонячними батареями. Учені вигадали, як захоплювати її прямо в космосі, а потім відправляти на планету за допомогою мікрохвильового випромінювання. Роботу технології SOLARIS показали представникам уряду та бізнесу, яким тепер треба вирішити її подальшу долю.

Під час демонстрації інженери налагодили передавання енергії між двома точками на відстані 36 метрів, які імітували "Космос" і "Землю". Отриману електрику використовували для освітлення моделі міста й одержання зеленого водню шляхом розщеплення води. Крім того, з його допомогою зварили безалкогольне пиво й охолодили у бездротовому холодильнику перед подачею глядачам.

Повноцінна версія SOLARIS передбачає розміщення на геостаціонарній орбіті Землі спеціальних супутників, які цілодобово збиратимуть сонячну енергію, перетворюватимуть її на мікрохвилі малої щільності та передаватимуть на станції. Щоб створювати таку ж кількість електроенергії, як середня атомна станція, будуть потрібні космічні апарати розміром кілька кілометрів і настільки ж велике обладнання на поверхні Землі.

Як зазначає ЄКА, для реалізації проєкту людству необхідно вдосконалити технології в галузі освоєння космосу, робототехніки, фотогальванічних елементів, високопотужної електроніки та радіотехніки. Необхідно також переконатися, що малопотужні мікрохвилі не зашкодять здоров'ю людей і тварин, не завадять роботі літаків та інших супутників. На Раді Європейського космічного агентства 22-23 листопада європейським міністрам запропонують програму SOLARIS, у межах якої вчені мають досліджувати ці технології. Державам-членам ЄКА потрібно вирішити, чи інвестуватимуть ресурси виробництво дешевої та екологічно чистої енергії.

Раніше стало відомо, що Велика Британія планує збудувати космічну електростанцію на орбіті до 2035 року. За підрахунками вчених система, що перетворює сонячну енергію, покриє майже 30% усіх потреб країни в електриці.

Писали також, що Китай запустить у космос свою сонячну електростанцію. Компанія Longi Green Energy Technology Co вирішила перевірити, чи можна передавати енергію на Землю та наскільки це ефективно.