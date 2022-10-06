Британці запускають космічну електростанцію, яка забезпечить 30% потреб країни

Експерти підрахували, що супутники обійдуться набагато дешевше, ніж атомні електростанції.

Related video

До 2035 року Великобританія може запустити в космос першу електростанцію, яка доставлятиме енергію на Землю. Подробиці проєкту стали відомі виданню Express.

Орбітальну станцію планують збудувати в рамках Ініціативи з космічної енергії (SEI). Вона повинна отримати кілька легких панелей і дзеркал, що вловлюють сонячні промені та виробляють близько 3,4 ГВт електроенергії, яку потім надсилатимуть на Землю за допомогою бездротової технології Bluetooth. Британці можуть отримати безмежне джерело екологічно чистої енергії, що покриває близько 30% потреб країни в електриці.

Зараз Великобританія відмовляється від викопного палива та нестабільних джерел, таких як російський газ. Вторгнення Росії в Україну призвело до різкого зростання вартості палива за останні шість місяців у зв'язку з тим, що президент РФ Володимир Путін обмежив постачання палива до Європи.

Хоча у 2021 році Великобританія отримувала з Росії лише 4% всього газу, потрясіння на ринку змусили країну змінити свій енергетичний баланс на користь альтернативних джерел. А в енергетичній стратегії уряду, оприлюдненій у квітні, ядерну енергетику визначено як один із ключових способів підвищити свою енергетичну безпеку та незалежність.

За словами доктора Санджая Віджендрана, який співпрацює з Європейським космічним агентством, сонячні космічні електростанції можуть стати ефективнішим способом видобутку енергії, ніж атомні. На тлі кліматичної та енергетичної кризи космічна галузь швидко розвивається, і незабаром має забезпечити людству дешевші та безпечніші технології.

"Наразі саме час з'ясувати, чи може космічна сонячна енергія бути частиною розв'язання кризи", — зазначив вчений під час інтерв'ю.

Згідно з підрахунками інженерно-консалтингової компанії Frazer-Nash, будівництво першої сонячної електростанції в космосі коштуватиме приблизно 16 млрд фунтів стерлінгів, а кожен додатковий супутник — ще 5 млрд фунтів. Очікується, що кожен із них забезпечить електроенергію за ціною 50 фунтів стерлінгів за мегават-годину. Забезпечувати роботу АЕС набагато дорожче, передбачається, що нова станція Sizewell C у Саффолку коштуватиме від 20 до 30 мільярдів фунтів стерлінгів.

Раніше писали, що Великобританія планувала у 2040 році розпочати будівництво сонячної електростанції у космосі. Проєкт передбачає виведення на навколоземну орбіту супутник вагою 2 тис. тонн та діаметром 1,7 км. Вона передаватиме до 2 ГВт енергії на величезну наземну антену.