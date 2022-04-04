Діаметром 1,7 км і вагою 2 тис. тонн: на орбіті Землі з'явиться сонячна електростанція

Космічну сонячну електростанцію планує збудувати на орбіті Великобританія. Перші запуски у космос необхідних елементів мають стартувати в 2040 році.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Уряд Великобританії розглядає можливість побудувати сонячну електростанцію в космосі, створення якої коштуватиме майже 21 млрд доларів. Подібний проєкт допоможе країні скоротити викиди парникових газів до нуля до 2050 року, повідомляє Space.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Нові технології роблять ідею створення сонячної електростанції в космосі абсолютно реальною. Сонячна енергія збиратиметься в космосі та передаватиметься на Землю", — каже Йована Радулович з Університету Портсмута.

Що це за електростанція і як вона працюватиме?

Космічна сонячна електростанція являтиме собою величезний космічний апарат, оснащений сонячними панелями. Панелі будуть збирати енергію Сонця, а потім за допомогою радіохвиль станція передаватиме її на наземну антену, яка перетворить радіохвилі на електрику, і вона піде в енергосистему.

"Ця електростанція створюватиме електроенергію 24 години на добу. Це є значною перевагою перед наземними сонячними панелями", — говорить Радулович.

[ + – ] Наземні сонячні панелі можуть генерувати електрику лише вдень та у хорошу погоду. А космічна сонячна електростанція зможе працювати цілодобово Фото: space.com

Реалізація проєкту, тобто сам запуск сонячної електростанції, має розпочатися 2040 року. Розробка та запуск усіх необхідних компонентів коштуватиме приблизно 21 млрд доларів. За планом космічна електростанція матиме діаметр 1,7 км і важитиме приблизно 2 тисячі тонн. А наземна антена займатиме дуже багато місця. Її запланований розмір — приблизно 6,7 км на 13 км.

Космічна електростанція доставлятиме на Землю 2 ГВт електроенергії. Для порівняння, зараз загальна потужність усієї електроенергії, що виробляється у Великобританії, становить 76 ГВт. В уряді вважають, що цей проєкт не обійдеться без приватних інвестицій з огляду на його вартість.

"За прогнозами, попит на енергію до 2050 року зросте майже на 50%. Тому космічна сонячна енергія може відіграти ключову роль у задоволенні попиту, що зростає, і це може вирішити проблему глобального підвищення температури", — говорить Радулович.

Але не все так просто, є деякі труднощі

Космічна сонячна електростанція — це модульна конструкція. Усі необхідні елементи станції збиратимуть роботи на орбіті. Але ці елементи ще потрібно доставити в космос, що є досить дорогим задоволенням, а ці запуски можуть зашкодити навколишньому середовищу.

[ + – ] Усі необхідні елементи космічної електростанції збиратимуть роботи на орбіті Фото: space.com

"Щоб зібрати електростанцію на орбіті, потрібно буде здійснити багато запусків космічних ракет. Виходить, що проєкт, який покликаний позбавити нас від надмірного викиду парникових газів, буде причетний до значних викидів від запусків ракет", — говорить Радулович.

За словами вченої, є інші проблеми, з якими зіткнеться космічна електростанція. Сонячну панель може пошкодити космічне сміття. Ще електростанцію не захищає атмосфера Землі, а значить вона буде схильна до більш інтенсивного сонячного випромінювання, що призведе до більш швидкої зношуваності панелей і зниження кількості генерованої енергії.

"Ще потрібно розібратися з доставленням енергії з орбіти на Землю. Поки що сучасні технології дозволяють у такий спосіб доставити лише невелику її частину. З цим треба ще працювати", — каже Радулович.

За словами Радуловича, ще невідомо, чи зможе цей проєкт знизити кількість викидів парникових газів до нуля до 2050 року у Великій Британії, але це один із перших кроків у цьому напрямку.

Нагадуємо, що вчені зі США вважають, що знайшли джерело безмежної енергії. І воно глибоко під поверхнею Землі. До нього просто потрібно дістатися, а для цього потрібно зробити глибоку дірку в поверхні.

Якщо ж говорити про Сонце не тільки як про джерело енергії, а як про надзвичайно цікавий з наукової точки зору об'єкт, то Фокус писав про те, що вчені наблизилися до розкриття багатовікової таємниці Сонця.