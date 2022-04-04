Диаметром 1,7 км и весом 2 тыс. тонн: на орбите Земли появится солнечная электростанция
Космическую солнечную электростанцию планирует построить на орбите Великобритания. Первые запуски в космос необходимых элементов должны стартовать в 2040 году.
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Правительство Великобритании рассматривает возможность построить солнечную электростанцию в космосе, создание которой обойдется почти в 21 млрд долларов. Подобный проект поможет стране сократить выбросы парниковых газов до нуля к 2050 году, сообщает Space.
"Новые технологии делают идею создания солнечной электростанции в космосе абсолютно реальной. Солнечная энергия будет собираться в космосе и передаваться на Землю", — говорит Йована Радулович из Университета Портсмута
Что это за электростанция и как она будет работать?
Космическая солнечная электростанция будет представлять собой огромный космический аппарат, оснащенный солнечными панелями. Панели будут собирать энергию Солнца, а потом с помощью радиоволн станция будет передавать ее на наземную антенну, которая преобразует радиоволны в электричество, и оно пойдет в энергосистему.
"Эта электростанция будет создавать электроэнергию 24 часа в сутки. Это значительно преимущество перед наземными солнечными панелями", — говорит Радулович.
Реализация проекта, то есть сам запуск солнечной электростанции, должен начаться в 2040 году. Разработка и запуск всех необходимых компонентов обойдется в примерно 21 млрд долларов. По плану космическая электростанция будет иметь диаметр 1,7 км и весить примерно 2 тысячи тонн. А наземная антенна будет занимать очень много места. Ее планируемый размер — примерно 6,7 км на 13 км.
Космическая электростанция будет доставлять на Землю 2 ГВт электроэнергии. Для сравнения, сейчас общая мощность всей вырабатываемой электроэнергии в Великобритании составляет 76 ГВт. В правительстве считают, что данный проект не обойдется без частных инвестиций, учитывая его стоимость.
"По прогнозам, спрос на энергию к 2050 году вырастет почти на 50%. Поэтому космическая солнечная энергия может сыграть ключевую роль в удовлетворении растущего спроса и это может решить проблему глобального повышения температуры", — говорит Радулович.
Но не все так просто, есть и некоторые трудности
Космическая солнечная электростанция — это модульная конструкция. Все необходимые элементы станции будут собирать роботы на орбите. Но эти элементы еще нужно доставить в космос, что является достаточно дорогим удовольствием, а еще эти запуски могут навредить окружающей среде.
"Чтобы собрать электростанцию на орбите нужно будет осуществить много запусков космических ракет. Получается, что проект, который призван избавить нас от чрезмерного выброса парниковых газов, будет причастен к значительным выбросам от запусков ракет", — говорит Радулович.
По словам ученой, есть и другие проблемы, с которыми столкнется космическая электростанция. Солнечные панели может повредить космический мусор. Еще электростанцию не защищает атмосфера Земли, а значит она будет подвержена более интенсивному солнечному излучению, что приведет к более быстрой изнашиваемости панелей и снижению количества генерируемой энергии.
"Еще нужно разобраться с доставкой энергии с орбиты на Землю. Пока что современные технологии позволяют таким образом доставить лишь небольшую ее часть. С этим нужно еще работать", — говорит Радулович.
По словам Радулович, еще неизвестно сможет ли данный проект снизить количество выбросов парниковых газов до нуля к 2050 году в Великобритании, но это один из первых шагов в этом направлении.
Напоминаем, что ученые из США считают, что нашли источник безграничной энергии. И он находится глубоко под поверхностью Земли. До него просто нужно добраться, а для этого нужно проделать глубокую дыру в поверхности.
Если же говорить о Солнце не только как об источнике энергии, а и как о необычайно интересном с научной точки зрения объекте, то Фокус писал о том, что ученые приблизились к раскрытию многовековой тайны Солнца.