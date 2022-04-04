Диаметром 1,7 км и весом 2 тыс. тонн: на орбите Земли появится солнечная электростанция

Космическую солнечную электростанцию планирует построить на орбите Великобритания. Первые запуски в космос необходимых элементов должны стартовать в 2040 году.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Правительство Великобритании рассматривает возможность построить солнечную электростанцию в космосе, создание которой обойдется почти в 21 млрд долларов. Подобный проект поможет стране сократить выбросы парниковых газов до нуля к 2050 году, сообщает Space.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Новые технологии делают идею создания солнечной электростанции в космосе абсолютно реальной. Солнечная энергия будет собираться в космосе и передаваться на Землю", — говорит Йована Радулович из Университета Портсмута

Что это за электростанция и как она будет работать?

Космическая солнечная электростанция будет представлять собой огромный космический аппарат, оснащенный солнечными панелями. Панели будут собирать энергию Солнца, а потом с помощью радиоволн станция будет передавать ее на наземную антенну, которая преобразует радиоволны в электричество, и оно пойдет в энергосистему.

"Эта электростанция будет создавать электроэнергию 24 часа в сутки. Это значительно преимущество перед наземными солнечными панелями", — говорит Радулович.

[ + – ] Наземные солнечные панели могут генерировать электричество только днем и в хорошую погоду. А космическая солнечная электростанция сможет работать круглосуточно Фото: space.com

Реализация проекта, то есть сам запуск солнечной электростанции, должен начаться в 2040 году. Разработка и запуск всех необходимых компонентов обойдется в примерно 21 млрд долларов. По плану космическая электростанция будет иметь диаметр 1,7 км и весить примерно 2 тысячи тонн. А наземная антенна будет занимать очень много места. Ее планируемый размер — примерно 6,7 км на 13 км.

Космическая электростанция будет доставлять на Землю 2 ГВт электроэнергии. Для сравнения, сейчас общая мощность всей вырабатываемой электроэнергии в Великобритании составляет 76 ГВт. В правительстве считают, что данный проект не обойдется без частных инвестиций, учитывая его стоимость.

"По прогнозам, спрос на энергию к 2050 году вырастет почти на 50%. Поэтому космическая солнечная энергия может сыграть ключевую роль в удовлетворении растущего спроса и это может решить проблему глобального повышения температуры", — говорит Радулович.

Но не все так просто, есть и некоторые трудности

Космическая солнечная электростанция — это модульная конструкция. Все необходимые элементы станции будут собирать роботы на орбите. Но эти элементы еще нужно доставить в космос, что является достаточно дорогим удовольствием, а еще эти запуски могут навредить окружающей среде.

[ + – ] Все необходимые элементы космической электростанции будут собирать роботы на орбите Фото: space.com

"Чтобы собрать электростанцию на орбите нужно будет осуществить много запусков космических ракет. Получается, что проект, который призван избавить нас от чрезмерного выброса парниковых газов, будет причастен к значительным выбросам от запусков ракет", — говорит Радулович.

По словам ученой, есть и другие проблемы, с которыми столкнется космическая электростанция. Солнечные панели может повредить космический мусор. Еще электростанцию не защищает атмосфера Земли, а значит она будет подвержена более интенсивному солнечному излучению, что приведет к более быстрой изнашиваемости панелей и снижению количества генерируемой энергии.

"Еще нужно разобраться с доставкой энергии с орбиты на Землю. Пока что современные технологии позволяют таким образом доставить лишь небольшую ее часть. С этим нужно еще работать", — говорит Радулович.

По словам Радулович, еще неизвестно сможет ли данный проект снизить количество выбросов парниковых газов до нуля к 2050 году в Великобритании, но это один из первых шагов в этом направлении.

Напоминаем, что ученые из США считают, что нашли источник безграничной энергии. И он находится глубоко под поверхностью Земли. До него просто нужно добраться, а для этого нужно проделать глубокую дыру в поверхности.

Если же говорить о Солнце не только как об источнике энергии, а и как о необычайно интересном с научной точки зрения объекте, то Фокус писал о том, что ученые приблизились к раскрытию многовековой тайны Солнца.