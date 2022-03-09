Прорубить дыру в Земле. Ученые из США считают, что нашли источник безграничной энергии

Целью компании, которую основали в Массачусетском технологическом институте, является предоставление доступа к геотермальной энергии людям во всем мире.

Компания Quaise, которая является дочерним предприятием Массачусетского технологического института поставила перед собой амбициозную цель – сделать самую глубокую дыру в Земле, чтобы получить доступ к безграничной энергии. Во время первого этапа привлечения инвестиций компании удалось привлечь 63 млн долларов для реализации проекта, сообщает ScienceAlert.

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Энергия Солнца и энергия ветра сейчас являются лидерами на рынке возобновляемой зеленой энергии. Поэтому о геотермальной энергии, которая находится под поверхностью Земли сейчас почти не думают. Причина в том, что на Земле очень мало мест, где горячая порода, которая подходит для извлечения этой энергии, находится близко к поверхности.

В компании Quaise разрабатывают технологию, которая позволит погрузится в недра Земли на очень большую глубину. Ученые говорят, что нужно использовать не только технологию бурения, но и измельчения породы, чтобы переплавить ее при температуре выше 180 градусов Цельсия.

[ + – ] Ученые говорят, что нужно использовать не только технологию бурения, но и измельчения породы, чтобы переплавить ее при температуре выше 180 градусов Цельсия Фото: New Atlas

Ученые из Массачусетского технологического института хотят использовать для этого миллиметровые волны электромагнитного излучения, которые заставляют атомы плавиться. Для этого можно использовать устройства под названием гиротроны, которые могут производить непрерывные пучки электромагнитного излучения.

[ + – ] Для лучшего бурения недр Земли ученые предлагаю использовать гиротрон Фото: New Atlas

По словам ученых, если подключить очень мощный гиротрон к новейшим бурильным инструментам, можно за несколько месяцев проделать дыру в коре Земли глубиной в 20 км.

На такой глубине температура породы может достигать примерно 500 градусов Цельсия. Этой температуры достаточно, чтобы превратить жидкую воду, закачиваемую туда, в парообразное сверхкритическое состояние, которое идеально подходит для выработки электроэнергии.

[ + – ] Гибридная буровая установка Quaise для сверхглубокого бурения будет сочетать обычное вращательное бурение с бурением с направленной энергией миллиметрового диапазона с помощью гиротрона и продувкой под давлением с помощью электромагнитно-прозрачного аргона Фото: New Atlas

В компании Quaise хотят проверить работоспособность нового прибора уже в течение ближайших 2 лет. Если все пойдет по плану, то ученые рассчитывают получить работающее устройство для производства электроэнергии уже к 2026 году. А к 2028 году компания планирует приобрести старые угольные электростанции, чтобы превратить их в электростанции, работающие на пару.

По словам генерального директора компании Quaise Карлоса Араке, чтобы максимально минимизировать выбросы парниковых газов к 2050 году, нужно, чтобы производство энергии из недр Земли росло каждый год примерно на 13%.