Прорубати діру в Землі. Учені зі США вважають, що знайшли джерело безмежної енергії

Метою компанії, яку започаткували в Массачусетському технологічному інституті, є надання доступу до геотермальної енергії людям у всьому світі.

Компанія Quaise, яка є дочірнім підприємством Массачусетського технологічного інституту, поставила перед собою амбітну мету — зробити найглибшу діру в Землі, щоб отримати доступ до безмежної енергії. Під час першого етапу залучення інвестицій компанії вдалося залучити 63 млн доларів для реалізації проєкту, повідомляє ScienceAlert.

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Енергія Сонця та енергія вітру зараз є лідерами на ринку відновлюваної зеленої енергії. Тому про геотермальну енергію, яка знаходиться під поверхнею Землі, зараз майже не думають. Причина в тому, що на Землі дуже мало місць, де гаряча порода, яка підходить для отримання цієї енергії, знаходиться близько до поверхні.

У компанії Quaise розробляють технологію, яка дозволить зануритися в надра Землі на дуже велику глибину. Учені кажуть, що потрібно використовувати не лише технологію буріння, а й подрібнення породи, щоб переплавити її за температури понад 180 градусів Цельсія.

[ + – ] Учені кажуть, що потрібно використовувати не тільки технологію буріння, а й подрібнення породи, щоб переплавити її за температури понад 180 градусів. Фото: New Atlas

Учені з Массачусетського технологічного інституту хочуть використати для цього міліметрові хвилі електромагнітного випромінювання, що змушують атоми плавитися. Для цього можна використовувати пристрої під назвою гіротронів, які можуть виробляти безперервні пучки електромагнітного випромінювання.

[ + – ] Для кращого буріння надр Землі вчені пропонують використовувати гіротрон Фото: New Atlas

За словами вчених, якщо підключити дуже потужний гіротрон до новітніх бурильних інструментів, можна за кілька місяців зробити діру в корі Землі завглибшки 20 км.

На такій глибині температура породи може досягати приблизно 500 градусів за Цельсієм. Цієї температури достатньо, щоб перетворити рідку воду, що закачується туди, на пароподібний надкритичний стан, який ідеально підходить для вироблення електроенергії.

[ + – ] Гібридна бурова установка Quaise для надглибокого буріння поєднуватиме звичайне обертальне буріння з бурінням зі спрямованою енергією міліметрового діапазону за допомогою гіротона та продувкою під тиском за допомогою електромагнітно-прозорого аргону Фото: New Atlas

У компанії Quaise хочуть перевірити працездатність нового приладу протягом найближчих 2 років. Якщо все піде за планом, то вчені розраховують отримати робочий пристрій для виробництва електроенергії вже до 2026 року. А до 2028 року компанія планує придбати старі вугільні електростанції, щоб перетворити їх на електростанції, що працюють на пару.

За словами генерального директора компанії Quaise Карлоса Арака, щоб максимально мінімізувати викиди парникових газів до 2050 року, потрібно, щоб виробництво енергії з надр Землі зростало щороку приблизно на 13%.