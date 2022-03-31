Многовековая тайна Солнца может быть раскрыта: астрономы нашли "подопытную" звезду

В 17 веке на Солнце произошло странное явление – солнечные пятна почти исчезли. С тех пор астрономы пытаются узнать почему так произошло.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

На протяжении 70 лет с 1645 по 1715 годы солнечные пятна почти исчезли. Вместо 40-50 тысяч в это время на Солнце появилось только 50 пятен. Этот период назвали минимумом Маундера в честь астронома Эдварда Уолтера Маундера, который в 19 веке обнаружил такое странное явление во время изучения исторических записей о наблюдении за Солнцем. Уже более 100 лет ученые пытаются понять, что случилось с нашей звездой в этот период, сообщает Forbes.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Технологии и наука" в Facebook Подписаться

Новое исследование ученых из Университета штата Пенсильвания может помочь астрономам узнать, что происходило на Солнце в этот загадочный период. Исследователи нашли звезду HD 166620, которая находится на расстоянии в 36 световых лет от нас, и она вероятно также проходит свой минимум Маундера.

Как правило количество солнечных пятен на Солнце увеличивается и уменьшается в течение 11-летнего цикла. Но во время минимума Маундера произошло беспрецедентное снижение их количества до 50 солнечных пятен. Хотя за 70 лет там должны были появиться от 40 до 50 тысяч пятен.

29 звезд и только одна с минимумом Маундера

В рамках исследования американские ученые проанализировали данные за 50 лет исследований циклов появления пятен на звездах, которые похожи на Солнце.

"Из 29 звезд, которые мы проанализировали, особое внимание привлекла звезда HD 166620. Она немного меньше и холоднее, чем Солнце. Мы выяснили, что в 2003 году обычный цикл появления пятен на звезде похоже полностью прекратился", — говорит Анна Баум из Университета штата Пенсильвания.

"То, что мы нашли яркий пример минимума Маундера у другой звезды, действительно удивляет. Когда мы получили первые результаты анализа, мы подумали, что это может быть ошибка", — говорит Джейсон Райт из Университета штата Пенсильвания.

Но ученые еще раз проверили все данные и убедились в том, что на звезде HD 166620 действительно наблюдается минимум Маундера.

[ + – ] Количество солнечных пятен на Солнце увеличивается и уменьшается в течение 11-летнего цикла Фото: NASA

Меньше пятен на Солнце — меньше проблем для Земли

Минимум солнечных пятен — это период времени, когда Солнце проявляет низкую магнитную активность. В этот период появляется меньше вспышек на Солнце, которые вызывают геомагнитные бури на Земле, говорят ученые.

"Магнитная активность Солнца имеет сильное влияние на нашу планету. Если мы сможем понять, почему в определенный период времени на Солнце практически не было магнитной активности, то мы сможем больше узнать о тех процессах, которые там происходят", — говорит Райт.

Ученые надеются, что наблюдение за звездой HD 166620 дадут больше информации о том, что произошло с Солнцем в 17 веке.

"Мы не можем вернуться в 1645 год и провести новые наблюдения. Поэтому более точно понять, что из себя представлял минимум Маундера можно с помощью других звезд" – говорит Баум.

Интересный факт: снижение солнечной активности в 17 веке совпало с правлением во Франции "короля-Солнце" Людовика XIV, который был у власти с 1643 по 1715 годы.

Фокус уже писал о том, что 31 марта и 1 апреля на Земле ожидаются геомагнитные бури уровня G3. Это следствие множества солнечный вспышек, которые появились на Солнце в начале недели.

Напоминаем, что с помощью нового наземного телескопа имени Дэниела К. Иноуи ученым удалось увидеть невероятно огромное солнечное пятно.