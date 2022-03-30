17 вспышек на Солнце: на этой неделе на Земле будут геомагнитные бури уровня G3

Одно очень активное солнечное пятно стало причиной появления большого количества извержений на нашей звезде.

Космический аппараты NASA Solar Dynamics Observatory и SOHO, которые следят за Солнцем зафиксировали за последние несколько дней появление 17 вспышек из одного солнечного пятна. Эти вспышки станут причиной появления на Земле в конце недели умеренных геомагнитных бурь и полярных сияний, сообщает Space.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Извержения на Солнце вызваны очень активным солнечным пятном, которое астрономы назвали AR2975. Вот уже несколько дней на нашей звезде происходят вспышки. Космические аппараты зафиксировали целых 17 таких событий. Во время вспышек иногда происходят корональные выбросы массы – это потоки заряженных частиц, которые с огромной скоростью устремляются в космос.

По данным NASA, в результате активности Солнца к Земле направились два или даже три мощных потока заряженных частиц. Первый из них достигнет нашей планеты 31 марта, а как минимум один из оставшихся двух – 1 апреля.

[ + – ] На изображении космического аппарата Solar Dynamics Observatory видно одну из 17 вспышек из активного солнечного пятна AR 2975. Снимок был сделан 29 марта 2022 года Фото: NASA

По прогнозам ученых, эти события станут причиной появления на Земле геомагнитных бурь уровня G2 или даже G3 по пятибалльной шкале. Также ожидается появления ярких полярных сияний.

[ + – ] Космический аппарат SOHO зафиксировал несколько выбросов корональной массы на Солнце, которые направились к Земле Фото: NASA

Тем не менее в NASA считают, что Солнце в 2022 году будет относительно спокойным. Наша звезда еще находится в начале своего 11-летнего цикла активности и обычно в этот период на Солнце появляется меньше пятен и происходит меньше вспышек и корональных выбросов массы. По прогнозам ученых, пик солнечной активности начнется в средине 2025 года.

Ученые пока предполагают, то нынешний цикл солнечной активности должен быть более спокойным чем предыдущий.

Хотя в NASA и считают геомагнитные бури, которые ожидаются в конце недели, умеренными, все же они могут создать некоторые проблемы. Это касается работы электросетей и связи на планете, а также работы спутников на орбите.

Фокус уже писал о том, что две недели назад ученые зафиксировали вспышки на Солнце, которые стали причиной появления геомагнитных бурь уровня G1 и G2.