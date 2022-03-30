17 спалахів на Сонці: цього тижня на Землі будуть геомагнітні бурі рівня G3

Одна дуже активна сонячна пляма спричинила появу великої кількості вивержень на нашій зірці.

Космічні апарати NASA Solar Dynamics Observatory та SOHO, які стежать за Сонцем, зафіксували за останні кілька днів появу 17 спалахів з однієї сонячної плями. Ці спалахи стануть причиною появи на Землі в кінці тижня помірних геомагнітних бур та полярних сяйв, повідомляє Space.

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Виверження на Сонці викликані дуже активною сонячною плямою, яку астрономи назвали AR2975. Ось уже кілька днів на нашій зірці відбуваються спалахи. Космічні апарати зафіксували аж 17 таких подій. Під час спалахів іноді відбуваються корональні викиди маси – це потоки заряджених частинок, які з величезною швидкістю прямують до космосу.

За даними NASA, у результаті активності Сонця до Землі попрямували два або навіть три потужні потоки заряджених частинок. Перший з них досягне нашої планети 31 березня, а як мінімум один з двох — 1 квітня.

[ + – ] На зображенні космічного апарату Solar Dynamics Observatory видно один із 17 спалахів з активної сонячної плями AR 2975. Знімок було зроблено 29 березня 2022 року Фото: ISS

За прогнозами вчених, ці події стануть причиною появи на Землі геомагнітних бур рівня G2 або навіть G3 за п'ятибальною шкалою. Також очікується поява яскравих полярних сяйв.

[ + – ] Космічний апарат SOHO зафіксував кілька викидів корональної маси на Сонце, які попрямували до Землі Фото: ISS

Тим не менш, у NASA вважають, що Сонце у 2022 році буде відносно спокійним. Наша зірка ще знаходиться на початку свого 11-річного циклу активності і зазвичай у цей період на Сонці з'являється менше плям і відбувається менше спалахів та корональних викидів маси. За прогнозами вчених, пік сонячної активності розпочнеться у середині 2025 року.

Учені поки припускають, що нинішній цикл сонячної активності має бути спокійнішим, ніж попередній.

Хоча в NASA і вважають геомагнітні бурі, які очікуються в кінці тижня, помірними, все ж таки вони можуть створити деякі проблеми. Це стосується роботи електромереж та зв'язку на планеті, а також роботи супутників на орбіті.

Фокус уже писав про те, що два тижні тому вчені зафіксували спалахи на Сонці, які стали причиною появи геомагнітних бур рівня G1 та G2.