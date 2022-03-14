На Сонці неспокійно. Вчені попереджають про геомагнітні бурі рівня G2 на Землі

Сонце стає дедалі активнішим, і геомагнітні бурі будуть найчастішим явищем нашій планеті.

Починаючи з 14 березня та найближчими днями слід очікувати кілька геомагнітних бурь рівня G1 і G2 за п'ятирівневою шкалою. Про це попереджають учені з Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США та Британського метеорологічного бюро. Це пов'язано зі збільшенням сонячної активності, тому Сонце наближається до сонячного максимуму, повідомляє ScienceAlert.

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Майже щодня на Сонці відбуваються спалахи та викиди корональної маси різної потужності. Не завжди ці виверження плазми спрямовані на Землю, але цього тижня вони йдуть до нашої планети. А це означає, що варто очікувати на геомагнітні бурі рівня G1 і G2.

Ці бурі можуть вплинути на якість зв'язку, роботу супутників на орбіті й електромережі на поверхні Землі. А також сплеск сонячної активності вплине на появу яскравих полярних сяйв.

На цьому етапі Сонце стає активнішим, оскільки він наближається до сонячного максимуму під час свого 11-річного циклу. Корональні викиди маси та сонячні вітри порушують магнітне поле Землі, і сонячні частки все частіше взаємодіють із верхніми шарами атмосфери планети. Це спричиняє полярні сяйва. Але цього разу вони можуть бути набагато яскравішими, кажуть учені.

[ + – ] Протягом найближчих років, аж до липня 2025 року, Сонце все сильніше проявлятиме свою активність

За прогнозами, ці сяйва досягнуть рівня Kp 6 і Kp 5 за десятибальним Kp-індексом геомагнітної активності.

Протягом найближчих років, аж до липня 2025 року, Сонце все сильніше проявлятиме свою активність. Під час свого 11-річного циклу наша зірка має періоди сонячного мінімуму та сонячного максимуму. Як і випливає з назв, це періоди найменшої та найбільшої активності. Останній сонячний мінімум був у грудні 2019 року. А наступний сонячний максимум очікується в липні 2025 року.

Зараз продовжується період нарощування активності Сонця. Це означає, що на Сонці все частіше з'являтимуться сонячні плями, спалахи та корональні викиди маси.

Досить складно спрогнозувати силу сонячної активності під час максимуму, але вчені вважають, що це буде найсильніша активність із будь-коли зареєстрованих.

Нагадуємо, що астрономи виявили на Сонці пляму розміром із нашу Землю. Це відкриття було зроблено за допомогою нового наземного телескопа, який спостерігатиме за нашою зіркою.