Астрономи виявили на Сонці пляму розміром із нашу Землю (фото)

Наприкінці лютого 2022 року в експлуатацію ввели новий наземний телескоп, який спостерігатиме за Сонцем, і він уже робить перші зображення.

Сонячний телескоп імені Деніела К. Іноуї на Гаваях розпочав свою роботу 23 лютого 2022 року. Його основне завдання – це спостереження за сонячними плямами, сонячними спалахами та викидами корональної маси. Цілий рік вчені не лише спостерігатимуть за поведінкою Сонця та налаштовуватимуть усі його прилади під час експлуатації. Найбільший на сьогодні сонячний телескоп вже зробив кілька неймовірних знімків активності нашої зірки у високій якості, повідомляє ScienceAlert.

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Завдяки новому сонячному телескопу, астрономи можуть побачити крупним планом плями на Сонці.

"Перші наукові спостереження за допомогою цього телескопа відкривають нову еру в наукових дослідженнях Сонця", — каже Томас Ріммеле, директор сонячного телескопа Іноуї.

На одному з перших зображень, отриманих за допомогою телескопа Іноуї, видно сонячну пляму в найдрібніших деталях. Темна ділянка, відома як повна тінь, за розміром приблизно дорівнює діаметру Землі.

[ + – ] Темну пляму за розміром можна порівняти з діаметром Землі

На іншому знімку видно кілька сонячних плям, що виглядають як бездонні порожнечі.

[ + – ] На знімку, зробленому за допомогою нового сонячного телескопа імені Деніела К. Іноуї, видно кілька сонячних плям Фото: ScienceAlert

За останні кілька місяців на Сонці з'явилося багато плям, оскільки наша зірка наближається до максимуму своєї активності під час свого 11-річного циклу.

Цей цикл заснований на магнітному полі Сонця, яке змінюється кожні 11 років, і в цей час північний та південний магнітні полюси міняються місцями.

Плями на Сонці — це тимчасові ділянки сильних магнітних полів, у той час як викиди корональної маси, що виникають внаслідок сонячних спалахів, виникають внаслідок розриву та повторного з'єднання силових ліній магнітного поля. Останній мінімум на Сонці був у грудні 2019 року, а наступний максимум настане у липні 2025 року.

Першим науковим дослідженням, яким займатимуться астрономи за допомогою сонячного телескопа Іноуї, буде вивчення магнітного переєднання. У цей час силові лінії магнітного поля Сонця розриваються і знову з'єднуються і відбувається величезний викид енергії у вигляді викиду корональної маси.

Нагадуємо, що космічному апарату Solar Orbiter вдалося сфотографувати гігантський сонячний протуберанець. Це був найбільший викид плазми, який бачили вчені.