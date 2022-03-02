Астрономы обнаружили на Солнце пятно размером с нашу Землю (фото)
В конце февраля 2022 года в эксплуатацию ввели новый наземный телескоп, который будет наблюдать за Солнцем, и он уже делает первые изображения.
Солнечный телескоп имени Дэниела К. Иноуи на Гавайях начал свою работу 23 февраля 2022 года. Его основная задача – это наблюдение за солнечными пятнами, солнечными вспышками и выбросами корональной массы. Целый год ученые будут не только наблюдать за поведением Солнца и настраивать все его приборы во время эксплуатации. Самый большой на сегодня солнечный телескоп уже сделал несколько невероятных снимков активности нашей звезды в высоком разрешении, сообщает ScienceAlert.
Благодаря новому солнечному телескопу астрономы могут увидеть крупным планом пятна на Солнце.
"Первые научные наблюдения с помощью этого телескопа открывают новую эру в научных исследованиях Солнца", — говорит Томас Риммеле, директор солнечного телескопа Иноуи.
На одном из первых изображений, которые получены с помощью телескопа Иноуи, видно солнечное пятно в мельчайших деталях. Темная область, известная как полная тень, по размеру примерно равняется диаметру Земли.
На другом снимке видно несколько солнечных пятен, которые выглядят как бездонные пустоты.
За последние несколько месяцев на Солнце появилось много пятен, так как наша звезда приближается к максимуму своей активности во время своего 11-летнего цикла.
Этот цикл основан на магнитном поле Солнца, которое изменяется каждые 11 лет, и в это время северный и южный магнитные полюса меняются местами.
Пятна на Солнце — это временные области сильных магнитных полей, в то время как выбросы корональной массы, возникающие в результате солнечных вспышек, возникают в результате разрыва и повторного соединения силовых линий магнитного поля. Последний минимум на Солнце был в декабре 2019 года, а следующий максимум настанет в июле 2025 года.
Первым научным исследованием, которым будут заниматься астрономы с помощью солнечного телескопа Иноуи будет изучение магнитного пересоединения. В это время силовые линии магнитного поля Солнца разрываются и снова соединяются, и происходит огромный выброс энергии в виде выброса корональной массы.
Напоминаем, что космическому аппарату Solar Orbiter удалось сфотографировать гигантский солнечный протуберанец. Это был самый большой выброс плазмы, который когда-либо видели ученые.