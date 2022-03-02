Астрономы обнаружили на Солнце пятно размером с нашу Землю (фото)

В конце февраля 2022 года в эксплуатацию ввели новый наземный телескоп, который будет наблюдать за Солнцем, и он уже делает первые изображения.

Солнечный телескоп имени Дэниела К. Иноуи на Гавайях начал свою работу 23 февраля 2022 года. Его основная задача – это наблюдение за солнечными пятнами, солнечными вспышками и выбросами корональной массы. Целый год ученые будут не только наблюдать за поведением Солнца и настраивать все его приборы во время эксплуатации. Самый большой на сегодня солнечный телескоп уже сделал несколько невероятных снимков активности нашей звезды в высоком разрешении, сообщает ScienceAlert.

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Благодаря новому солнечному телескопу астрономы могут увидеть крупным планом пятна на Солнце.

"Первые научные наблюдения с помощью этого телескопа открывают новую эру в научных исследованиях Солнца", — говорит Томас Риммеле, директор солнечного телескопа Иноуи.

На одном из первых изображений, которые получены с помощью телескопа Иноуи, видно солнечное пятно в мельчайших деталях. Темная область, известная как полная тень, по размеру примерно равняется диаметру Земли.

[ + – ] Темное пятно по размеру сравнимо с диаметром Земли

На другом снимке видно несколько солнечных пятен, которые выглядят как бездонные пустоты.

[ + – ] На снимке, который сделан с помощью нового солнечного телескопа имени Дэниела К. Иноуи видно несколько солнечных пятен Фото: ScienceAlert

За последние несколько месяцев на Солнце появилось много пятен, так как наша звезда приближается к максимуму своей активности во время своего 11-летнего цикла.

Этот цикл основан на магнитном поле Солнца, которое изменяется каждые 11 лет, и в это время северный и южный магнитные полюса меняются местами.

Пятна на Солнце — это временные области сильных магнитных полей, в то время как выбросы корональной массы, возникающие в результате солнечных вспышек, возникают в результате разрыва и повторного соединения силовых линий магнитного поля. Последний минимум на Солнце был в декабре 2019 года, а следующий максимум настанет в июле 2025 года.

Первым научным исследованием, которым будут заниматься астрономы с помощью солнечного телескопа Иноуи будет изучение магнитного пересоединения. В это время силовые линии магнитного поля Солнца разрываются и снова соединяются, и происходит огромный выброс энергии в виде выброса корональной массы.

Напоминаем, что космическому аппарату Solar Orbiter удалось сфотографировать гигантский солнечный протуберанец. Это был самый большой выброс плазмы, который когда-либо видели ученые.